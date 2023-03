Cómo eliminar a las hormigas de tu casa

Eliminar a las hormigas de tu hogar no es una tarea sencilla. Para lograrlo deberás combatirlas con una combinación de productos de limpieza y algunos cebos. Sigue el paso a paso para que tu casa quede libre de la presencia de estos insectos.

La presencia de hormigas en tu casa puede ser un asunto bastante complicado y en algunos casos antiestético. Por este motivo, en El Destape te proponemos un paso a paso para poder combatir a estos insectos. Te dejamos algunos consejos para que puedas controlar esta plaga que en algunos casos puede ser indeseable.

Cómo deshacerse de las hormigas

Sin duda alguna, tener una colonia de hormigas viviendo en tu casa no es nada agradable, y por eso te sugerimos seguir las siguientes recomendaciones para poder eliminarlas.

El primer paso es eliminar a las hormigas que veas en tu hogar. Para lograrlo deberás utilizar un insecticida especializado.

Con la ayuda de cebos vas a poder deshacerte de la presencia de estos insectos que están escondidos

Los especialistas recomiendan que estas trampas se coloquen en áreas en las cuales no hayas usado el insecticida y esto se debe a que las hormigas que se trasladan por estos sectores pueden morir antes de regresar a la colonia. Es importante que no rocíes los cebos porque es posible que estos insectos no se coman el cebo.

El mejor consejo: una buena limpieza

Es importante que tu casa se encuentre en buenas condiciones para evitar que una plaga de hormigas sea atraída. Por eso es clave que no aparezcan migas, platos sucios o comida que pueda permitir su presencia.

Limpia correctamente todos los derrames de alimentos y bebidas.

La comida que no consumas en el acto deberás conservarla correctamente en recipientes herméticos.

Evitá dejar platos sucios en la bacha.

Con la ayuda de un paño limpio, eliminá los rastros de alimentos dulces, como pueden ser las mermeladas y la miel.

Barré con regularidad los sectores en los cuales consumís alimentos

Es importante que seques correctamente cada sector de tu casa, ya que las hormigas se sienten atraídas por el agua.

Sellá toda grieta y fisura que percibas en tu hogar, con el objetivo de que puedas cerrarles el ingreso a tu residencia.

Utilizá productos de limpieza que sirvan como barreras y permitan que las hormigas se queden afuera.

Si tenés mascotas viviendo en tu casa es importante que su alimento esté disponible solo cuando ellas la están consumiendo.

¿Cómo eliminar a una colonia de hormigas?

A estos insectos los atraen los alimentos y por eso se puede remarcar que el lugar ideal es la cocina de tu hogar. Para controlar esta plaga deberás colocar cebos cerca de la cocina y en algunas áreas del comedor. Tené presente que estas trampas no están diseñadas para atrapar a las hormigas.

Por eso es importante que permitas que la hormiga se lleve el cebo al nido, con la idea de que este sea traspasado a la hormiga reina y finalmente pueda tener consecuencias en toda la colonia. Dale un poco de tiempo para que este producto pueda actuar correctamente.