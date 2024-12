¿Tesla se lanza al mercado de los celulares? Elon Musk lo aclara

Por ahora, la opción de que Tesla se lance al negocio de los celulares parece un escenario lejano.

En las últimas semanas, los rumores sobre una posible incursión de Tesla en el mercado de los teléfonos celulares empezó a tomar fuerza. Sin embargo, Elon Musk, el magnate detrás de la marca, despejó las dudas sobre estas especulaciones. ¿Será que la empresa de autos eléctricos está considerando competir contra gigantes como Apple y Google?

Rumores y especulaciones: ¿un celular de Tesla?

La posibilidad de que Tesla fabrique su propio teléfono celular no es nueva, pero en las últimas semanas se desataron más rumores sobre este supuesto proyecto. Todo empezó a tomar forma luego de que Musk, en una reciente aparición en el popular podcast Joe Rogan Experience, mencionara que “nunca digas nunca” cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que su empresa entrara en el negocio de los dispositivos móviles.

¿Tesla está pensando en crear un smartphone que compita con el iPhone o los teléfonos Android? Las especulaciones se dispararon al instante. Musk, sin embargo, fue claro al respecto: aunque la idea no está en el horizonte inmediato, no la descarta por completo. A pesar del furor generado por los rumores, Elon Musk dejó en claro que Tesla no tiene, al menos por ahora, planes de fabricar teléfonos móviles.

Durante su intervención en el podcast, el CEO de la compañía sostuvo que, si bien Tesla está en una buena posición para crear un nuevo móvil debido a sus capacidades tecnológicas y de innovación, la empresa no tiene la intención de lanzarse a ese mercado “a menos que sea necesario”.

Musk explicó que, en caso de que gigantes como Apple o Google cometan "errores graves", como la censura de aplicaciones o la imposición de restricciones excesivas sobre sus sistemas operativos, entonces Tesla podría plantearse la posibilidad de desarrollar su propio dispositivo.

“Si Apple y Google empiezan a hacer cosas malas, como censurar aplicaciones o convertirse en una especie de guardián —en el mal sentido—, entonces fabricaríamos un teléfono”, afirmó Musk.

¿Por qué hablar de Tesla y los celulares ahora?

El auge de los rumores podría tener algo que ver con la creciente influencia de Tesla en otros sectores más allá del automotriz. La compañía ya demostró su capacidad para innovar en áreas como la energía renovable, los vehículos autónomos y la inteligencia artificial.

Además, Tesla consiguió la consolidación de un ecosistema de productos y servicios que va más allá de sus autos eléctricos, lo que hace que no sea tan descabellado pensar en su incursión en nuevas categorías de dispositivos. A pesar de ello, la realidad es que competir en el mercado de los smartphones, dominado por Apple y Android, no es una tarea fácil y Musk es consciente de esto.