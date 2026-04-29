Medicamentos gratis del PAMI: Adorni confirmó los cuatro requisitos para acceder al beneficio

Medicamentos gratis del PAMI: Adorni confirmó los cuatro requisitos para acceder al benefi

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió ayer su informe de gestión en el que respondió más de 4000 preguntas de legisladores y reveló cuáles son los beneficiarios del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que pueden obtener la cobertura completa de medicamentos.

PAMI: quiénes pueden recibir la cobertura del 100% de sus medicamentos

Durante su conferencia en la Cámara de Diputados, Adorni fue consultado por los criterios legales que llevaron a la gran reducción de cobertura de medicamentos a los afiliados del PAMI y explicó la decisión como una "búsqueda del equilibrio entre la innovación terapéutica, la eficacia clínica y la sostenibilidad financiera del sistema".

Según detalló el funcionario, los afiliados que pueden recibir la cobertura del 100% en medicamentos son aquellos que:

Padecen enfermedades oncológicas.

Tienen diabetes.

Deben realizarse tratamientos especiales.

Cuya situación de vulnerabilidad social no les permite afrontar el costo de sus remedios.

"La decisión de reducir o modificar la cobertura de medicamentos se fundamenta en disposiciones de ANMAT que modifican la condición de expendio de algunos principios activos", aclaró el funcionario. Y aseguró: "Mediante el Programa de Uso Racional de Medicamentos, el Instituto ha realizado un análisis seleccionando aquellos medicamentos que no cuentan con evidencia médica disponible suficiente para determinar beneficios clínicos significativos o resultan de uso local y eventual".

Según explicó, el recorte de esos remedios específicos "no pone en riesgo la continuidad de ningún tratamiento crónico de enfermedades prevalentes para la población de PAMI".

Los topes de ingreso y requisitos patrimoniales para percibir la cobertura

Para recibir la cobertura del 100% de medicamentos, los afiliados tienen que tener un tope de ingresos de 1,5 jubilaciones mínimas. En abril, tras la actualización del 2,9%, la jubilación mínima se ubica en $380.319,31. Es decir, que el límite se encuentra en ingresos de $570.478 mensuales.

Para recibir la cobertura total de medicamentos, los jubilados de PAMI deben percibir menos de 1,5 jubilaciones mínimas, es decir, alrededor $570.478 mensuales.

Gran parte de los que superen ese monto quedan fuera del beneficio, a menos que sean parte de las excepciones o de los grupos que mencionó Adorni. Además, otros requisitos para recibirlos son: