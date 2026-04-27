De Spagnuolo al ex socio de Fred Machado: este martes comienza una serie de 35 indagatorias en la causa que complica a Karina Milei

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, íntimo amigo del presidente Javier Milei, volverá a declarar en indagatoria este martes en el marco del “Coimagate”, el caso en que se investiga una “enorme trama de corrupción” en la ANDIS durante el gobierno libertario. Con la declaración de Spagnuolo se abre una tanda de 35 indagatorias que incluye a nuevos acusados por maniobras delictivas que superan los 75.000 millones de pesos y a quienes se presume “lavaron” el dinero espurio obtenido de la ANDIS. Entre los apuntados por “blanquear” el dinero “negro” se destacan Sergio Mastropietro y Alan Pocovi, quienes fueron citados para finales de mayo. El primero está vinculado a la empresa Baires Fly S.A y es ex socio de Federico “Fred” Machado, el argentino acusado de narco que fue extraditado a los Estados Unidos y financió la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019. El segundo está relacionado a la familia Menem.

A Spagnuolo se lo espera este martes a las 9.30 para ampliar su indagatoria. Será el primero en declarar de los 35 citados por el juez Ariel Lijo en el marco del Coimagate. El ex abogado y amigo del Presidente fue convocado a pedido del fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación de los hechos de corrupción en ANDIS.

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Spagnuolo ya fue procesado por el primer magistrado que tuvo esta causa, Sebastián Casanello, quien antes de terminar la subrogancia del juzgado federal Nº 11 –donde tramita esta pesquisa que preocupa en Casa Rosada- dictó 19 procesamientos. Se lo consideró –a instancias de Picardi- como uno de los jefes de la organización delictual. En una serie de audios filtrados que fueron el disparador mediático de este caso se escucha decir a Spagnuolo que en el organismo bajo su mando funciona un sistema de coimas que termina en manos de Karina Milei, la hermana del Presidente. Spagnuolo asegura que esas grabaciones fueron adulteradas. Pero del análisis de los celulares de los acusados aparecen referencias al “3% para KM”. El 3% es la misma cifra que se le escucha decir al ex titular de la ANDIS en los audios ventilados por primera vez por el medio Carnaval Stream.

Además de Spagnuolo, este mismo martes a las 11.30 está citado Daniel María Garbellini, quien estuvo a cargo de la Dirección de “Incluir Salud”, el área desde la que se realizaban las compras manipuladas que están siendo analizadas en la Justicia. Garbellini es otro de los 19 procesados que ya tiene el caso.

El miércoles, por su parte, están convocados a declarar en tribunales Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo, a las 9.30 y a las 11.30, respectivamente. Calvete es otro de los que fue procesado como “jefe de la asociación ilícita” que funcionó en ANDIS. Se trata de un personaje clave en la trama que está siendo investigada por Picardi. A juzgar por el caudal probatorio que nutre la causa, el multifacético Calvete se encargaba de administrar el circuito del dinero ilegal en la ANDIS. Tenía un vínculo directo con Spagnuolo y no solo intercambiaba mensajes y llamados asiduos con el titular de la agencia. También lo visitaba en su casa y le pagaba sobornos, según precisó la Justicia.

El Coimagate tiene en la actualidad 19 acusados que fueron procesados por Casanello, quien estuvo al frente del caso hasta mediados de febrero pasado. Lijo, que fue el candidato de Milei para la Corte Suprema, postulación que no prosperó por falta de apoyo en el Senado, lo reemplazó en esa subrogancia hace dos meses y medio. Este magistrado tenía para resolver 6 indagatorias ya ordenadas por Casanello el 9 de febrero pasado. Entre esa media docena de imputados figuraba Mastropietro y Pocovi. Además, Lijo tenía en su poder desde el 19 de marzo un nuevo pedido del fiscal Picardi para realizar otras 29 indagatorias más, por hechos nuevos. Lijo finalmente ordenó esos 35 llamados a indagatoria el 15 de abril. Cinco serán ampliaciones de indagatoria para acusados ya procesados (como Spagnuolo, Calvete y Garbellini). El resto será indagado por primera vez.

Nuevas maniobras por $ 75.000 millones

El pasado 19 de marzo, el fiscal Franco Picardi emitió un dictamen en el que requirió 29 indagatorias por detectar nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la ANDIS que involucran a “funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo”. El representante del Ministerio Público Fiscal precisó que los hechos investigados en su último dictamen “implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial”.

Picardi describió que los “nuevos hallazgos” demuestran que más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de un entramado delictivo en la ANDIS que fue “conducido desde el sector público, por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian”. Se trata de los 4 acusados de comandar la organización delictual que funcionó en la agencia.

El fiscal a cargo de la pesquisa, que realiza la investigación con el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, en el dictamen de hace poco más de un mes detalló serias irregularidades “en las compulsas de precios del rubro insumos” de la ANDIS, puntualmente en los segmentos “amputación”, “audífonos”, “cardio”, “implante auditivo”, “neuro”, “sillas/andadores” y “traumatología”. Estas maniobras se suman a las que se hacían con los medicamentos, por las que se dictaron los primeros procesamientos del caso.

En su último dictamen, que motivó la citación que ordenó Lijo dos semanas atrás, Picardi explicó que las novedades “no constituyeron hechos aislados, sino que respondieron a un entramado de vínculos personales, económicos y funcionales que garantizó la manipulación de compras públicas de manera permanente”. Y adelantó que continúa con la pesquisa que ya lleva 7 meses porque es de esperar que se sigan sumando imputaciones.

Por estos hechos hay 24 nuevos imputados, que desfilarán a partir de este martes por tribunales. Se trata de: Emilio Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martín Gonzalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Gabriel Maone, Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.

Como en dictámenes anteriores, en lo narrado por Picardi a mediados de marzo volvieron a aparecer referencias a descuentos de un 3%, todo indica que de coimas. Se trata de la misma cifra que iba a parar a manos de Karina Milei, la hermana del Presidente, según se le escucha decir en audios filtrados a Spagnuolo cuando describe el sistema de corrupción dentro del organismo que comandaba. La prueba en ese sentido comienza a acumularse en este expediente. Ya que el mismo Calvete en un diálogo con su hija Ornella –exfuncionaria del Ministerio de Economía y también procesada en esta causa- habla del “3% para KM”.

La ruta del dinero

En uno de sus últimos actos al frente del Coimagate, el lunes 9 de febrero pasado el juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Spagnuolo y el de 18 personas más por el enorme sistema de corrupción que funcionó en la ANDIS. En la misma resolución de 307 páginas, el magistrado convocó a 6 nuevas indagatorias para profundizar en la pista financiera y de lavado del dinero obtenido de manera ilegal en la agencia de discapacidad. Como abandonaba el juzgado, no fijó fechas. Dejó eso a quien lo sucediera en el juzgado 11. Lijo se tomó su tiempo pero dos meses más tarde fijó fecha para esas citaciones. Lo hizo a la par que convocó a las mentadas 29 indagatorias por hechos nuevos.

Finalmente, el 15 de abril pasado Lijo concretó lo que había comenzado Casanello y citó a indagatoria a Fabián Parlakian, Matias Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Pocovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.

Mastropietro y Pocovi son dos figuras centrales para el “blanqueo” del dinero extraído de la ANDIS de forma ilegal y ambos tienen características muy particulares. Mastropietro es exsocio del acusado de narco Federico “Fred” Machado. Machado está vinculado a José Luis Espert en el Narcoescándalo. El empresario de Baires Fly S.A fue convocado para el 26 de mayo a las 9.30. Pocovi, por su parte, está relacionado a la familia Menem. Lijo lo citó para el 21 de mayo.

Según afirmó Lijo basándose en la acusación fiscal, “Mastropietro, en su vinculación con la firma Baires Fly S.A., habría intervenido en la recepción de fondos provenientes de empresas proveedoras de la ANDIS, a cambio de la emisión de facturación por supuestos servicios -tales como kilómetros de vuelo-, en operaciones intermediadas por Miguel Ángel Calvete”.

Tal como se había establecido el 9 de febrero pasado, Mastropietro fue socio de Lorena Di Giorno, una de las 19 procesadas en esta causa, y mantenía relación “cercana” con Calvete, el jefe paraestatal de la ANDIS, quien le envió archivos que “contienen transferencias dinerarias por cientos de millones de pesos argentinos a Baires Fly S.A”, la firma del exsocio de Machado. ¿Cuál fue el concepto de los giros? “POR COMPRA DE KILÓMETROS NACIONALES PARA SER UTILIZADO EN AERONAVES DE LA EMPRESA”. Para Picardi “la descripción genérica e inespecífica del concepto, sumado a la abundante evidencia colectada hasta el momento, podría ser indicativo de que dichas operaciones están destinadas a disimular el origen y/o el destino de los fondos”.

Según pudo reconstruir la fiscalía, Mastropietro visitó en dos ocasiones a Spagnuolo en su casa. “Ingresó a ‘Altos de Campo Grande’ -barrio privado en el que vive Diego Orlando Spagnuolo- , junto a Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Ariana Muñoz, los días 30 de marzo y 3 de mayo de 2025”, precisó Picardi en uno de sus dictámenes acusatorios.

En el primer dictamen con el que el fiscal Picardi dejó expuesta la enorme trama de corrupción que funcionó en la ANDIS señaló que “parte de los beneficios dinerarios obtenidos en forma espuria de la agencia de discapacidad, serían ubicados en terceras firmas que no guardan -en principio- vinculación con el sector de las droguerías y firmas proveedoras de insumos de alto costo y baja incidencia. Como veremos, Miguel Ángel Calvete giraba dinero en forma reiterada a Sergio Mastropietro (Baires Fly S.A.) y a Alan Pocoví”.

En lo que hace a Pocovi, Lijo sostuvo que “habría recibido de manera habitual sumas significativas —en moneda local y extranjera— provenientes de dichas firmas por indicación de Calvete, encargándose de su recaudación y posterior canalización mediante maniobras destinadas a disimular su origen ilícito”. El juez Casanello cuando ordenó que se cite a Pocovi a indagatoria sin fijar fecha resaltó: “Recibió dinero tanto de Calvete como de otras personas que estarían vinculadas a ortopedias o firmas proveedoras de la ANDIS” y “se ha comprobado que Kevin Pocoví (hermano de Alan) visitó a Spagnuolo en su domicilio particular varias veces mientras estaba al frente de la Agencia”. Al menos lo visitó el 21 y 22 de enero de 2024, el 4 de febrero, el 9 de marzo y el 26 de mayo de ese mismo año.

De acuerdo a Picardi, Alan Pocoví recibía dinero de Calvete y parte de los fondos “serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación ‘NEBLOCKSHAIN’”. Para Picardi, Pocoví “sería una de las personas a cargo de la recaudación de fondos y/o de las maniobras tendientes al blanqueo del dinero proveniente de las ganancias indebidas, obtenidas en el ámbito de ANDIS”.

Primero Casanello y ahora Lijo mantuvieron la línea del fiscal en lo que hace al circuito de “lavado” que se está investigando.

Las indagatorias

Este martes comienza la tanda de 35 indagatorias en un caso que es seguido muy de cerca por la Casa Rosada. Los convocados por la Justicia son los siguientes acusados:

1. Diego Orlando Spagnuolo para el 28 de abril a las 9:30.

2. Daniel María Garbellini, el mismo 28 de abril a las 11:30.

3. Miguel Ángel Calvete, el 29 de abril a las 9:30.

4. Andrés Horacio Arnaudo, el 29 de abril a las 11:30.

5. Federico Maximiliano Santich, el 30 de abril a las 9:30.

6. Emilio César Olguín, el 30 de abril a las 11:30.

7. Evangelina Ileana García, el 5 de mayo a las 9:30.

8. Claudio Alejandro Kahn, el 5 de mayo a las 10:30.

9. Gerardo Raúl Angarami, el mismo 5 de mayo a las 11:30.

10. Oscar Alberto Capello, el 6 de mayo a las 9:30.

11. Guido Capello, el 6 de mayo a las 10:30.

12. Pablo Alejandro Rivero, el 6 de mayo a las 11:30.

13. Martim Goncalo Armella, el 7 de mayo a las 9:30.

14. Hernán Darío Rasmussen, el 7 de mayo a las 10:30.

15. Máximo Ariel Perdiechizi, el 7 de mayo a las 11:30.

16. Osmar Mariano Caballi, el 12 de mayo a las 9:30.

17. Mariano Sagués, el 12 de mayo a las 10:30.

18. Christian Sagués, el 12 de mayo a las 11:30.

19. Vicente Sagués, el 13 de mayo a las 9:30.

20. Lucas Sagués, el 13 de mayo a las 10:30.

21. Humberto Gabriel Maone, el 13 de mayo a las 11:30.

22. Javier Antonio Bernat, el 14 de mayo a las 9:30.

23. Fernando Martín Bernat, el 14 de mayo a las 10:30.

24. Gustavo Bernat, el 14 de mayo a las 11:30.

25. Vicente Vázquez, el 19 de mayo a las 9:30.

26. Nicolás Luna, el 19 de mayo a las 10:30.

27. Fabián Piedimonte, el 19 de mayo a las 11:30.

28. Lautaro Britez, el 20 de mayo a las 9:30.

29. Diego Miras Acosta, el 20 de mayo a las 10:30.

30. Fabián Parlakian, el 20 de mayo a las 11:30.

31. Matías Javier Palotti Bertola, el 21 de mayo a las 9:30.

32. Patricio Denholm, el 21 de mayo a las 10:30.

33. Alan Pocovi, el 21 de mayo a las 11:30.

34. Sergio Daniel Mastropietro, el 26 de mayo a las 9:30.

35. Patricio Oscar Acosta, el 26 de mayo a las 10:30.