Coimagate: indagatoria para Spagnuolo, el ex socio de Fred Machado y 33 personas más

El juez Ariel Lijo ordenó este miércoles 35 indagatorias en el marco del Coimagate, la causa donde se investiga “una enorme trama de corrupción” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La citación incluye a nuevos acusados por maniobras delictivas que superan los 75.000 millones de pesos detectadas por el fiscal Franco Picardi y a imputados por presuntamente lavar el dinero espurio obtenido de la ANDIS.

Entre los convocados figuran Diego Spagnuolo, íntimo amigo del presidente Javier Milei que estaba al frente de la agencia de discapacidad y ya está procesado en esta causa, a quien se le ampliará su declaración el 28 de abril próximo –será quien abra estos nuevos llamados-; y Sergio Mastropietro vinculado a la empresa Baires Fly S.A y exsocio del acusado de narco Federico “Fred” Machado. Mastropietro está acusado de ser uno de los encargados de “blanquear” el dinero de la corrupción de la ANDIS y debe concurrir a Comodoro Py el 26 de mayo, cuando se cierre la tanda de indagatorias.

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De acuerdo a la resolución de Lijo, a la que accedió El Destape, a todos los convocados se los acusa “de haber formado parte de una organización delictiva de más de tres miembros que -al menos- desde diciembre de 2023 hasta el mes de octubre de 2025, habría estado dedicada a cometer hechos ilícitos en perjuicio de la administración pública, a través de acuerdos ilegales entre funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (en adelante ANDIS) y actores del ámbito privado vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (denominados PACBI). Específicamente, con la manipulación de procesos de contratación pública vinculados con la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, a favor de determinadas empresas previamente seleccionadas -simulando competencia entre oferentes y direccionando adjudicaciones- se habrían generado beneficios económicos indebidos en perjuicio del Estado Nacional, con promesas y entregas de dádivas a funcionarios públicos”.

El Coimagate tiene en la actualidad 19 acusados que fueron procesados por el primer juez del caso, Sebastián Casanello, quien estuvo subrogando el juzgado federal Nº 11 –donde tramita este expediente- hasta mediados de febrero pasado. Lijo, que fue el candidato de Milei para la Corte Suprema, postulación que no prosperó por falta de apoyo en el Senado, lo reemplazó en esa subrogancia hace dos meses. Este magistrado tenía para resolver 6 indagatorias ya ordenadas por Casanello el 9 de febrero pasado. Entre esa media docena de imputados figuraba Mastropietro y Alan Pocovi, vinculado a la familia Menem y también señalado como uno de los que se dedicaba a lavar el dinero ilegal obtenido de la ANDIS. Además, Lijo tenía en su poder desde el 19 de marzo un pedido del fiscal Franco Picardi para realizar otras 29 indagatorias. Este magistrado finalmente ordenó esos 35 llamados a indagatoria este miércoles en una resolución de 37 páginas. Cinco serán ampliaciones de indagatoria para acusados ya procesados e incluyen a dos jefe de la organización ilícita: Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete. Este último está citado para el 29 de abril.

La pista del lavado y el exsocio de Fred Machado

En uno de sus últimos actos al frente del Coimagate –cuya investigación está delegada en el fiscal Franco Picardi-, el lunes 9 de febrero el juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Diego Spagnuolo, íntimo amigo y abogado del Presidente, y el de 18 personas más por el enorme sistema de corrupción que funcionó en la ANDIS. En la misma resolución de 307 páginas, el magistrado convocó a seis nuevas indagatorias para profundizar en la pista financiera y de lavado del dinero obtenido de manera ilegal en la agencia de discapacidad. Como dejaba el juzgado no fijó fechas. Dejó eso a quien lo sucediera en el juzgado 11. Lijo se tomó su tiempo pero dos meses más tarde fijó fecha para esas citaciones.

Este miércoles Lijo concretó lo que había comenzado Casanello y citó a indagatoria a Fabián Parlakian, Matias Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Pocovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta. Mastropietro y Pocovi son dos figuras centrales para el “blanqueo” del dinero extraído de la ANDIS de forma ilegal y ambos tienen características muy particulares. Mastropietro es exsocio del acusado de narco Federico “Fred” Machado. Machado está vinculado a José Luis Espert en el Narcoescándalo. El empresario de Baires Fly S.A fue convocado para el 26 de mayo a las 9.30. Pocovi, por su parte, está relacionado a la familia Menem. Lijo lo citó para el 21 de mayo.

Según afirmó Lijo en su resolución de este miércoles, y basándose en la acusación fiscal, “Mastropietro, en su vinculación con la firma Baires Fly S.A., habría intervenido en la recepción de fondos provenientes de empresas proveedoras de la ANDIS, a cambio de la emisión de facturación por supuestos servicios —tales como kilómetros de vuelo—, en operaciones intermediadas por Miguel Ángel Calvete”. Calvete es otro de los citados a ampliar su indagatoria y junto a Spagnuolo ya fue procesado por Casanello por ser considerado uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS.

Respecto a Mastropietro, Lijo añadió que “se observó un circuito de facturaciones cruzadas entre las empresas de Miguel Ángel Calvete, la familia Sagués y Sergio Mastropietro -vinculado a la firma Baires Fly SA-, mediante transferencias de millonarias sumas de dinero de empresas de dicho grupo familiar a la empresa Baires Fly S.A., con la intermediación de Miguel Ángel Calvete”. Siguiendo lo que investigó Picardi, agregó que “las firmas Probock SRL y Prolite Orthopedics SRL realizaron a la firma Baires Fly transferencias de dinero por una suma total de $95.060.000” el 10 de septiembre de 2025.

Tal como se había establecido el 9 de febrero pasado, Mastropietro fue socio de Lorena Di Giorno, una de las 19 procesadas en esta causa, y mantenía relación “cercana” con Calvete, el jefe paraestatal de la ANDIS, quien le envió archivos que “contienen transferencias dinerarias por cientos de millones de pesos argentinos a Baires Fly S.A”, la firma del exsocio de Machado. ¿Cuál fue el concepto de los giros? “POR COMPRA DE KILÓMETROS NACIONALES PARA SER UTILIZADO EN AERONAVES DE LA EMPRESA”. Para Picardi “la descripción genérica e inespecífica del concepto, sumado a la abundante evidencia colectada hasta el momento, podría ser indicativo de que dichas operaciones están destinadas a disimular el origen y/o el destino de los fondos”.

Según pudo reconstruir la fiscalía Mastropietro visitó en dos ocasiones a Spagnuolo en su casa. “Ingresó a ‘Altos de Campo Grande’ -barrio privado en el que vive Diego Orlando Spagnuolo- , junto a Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Ariana Muñoz, los días 30 de marzo y 3 de mayo de 2025”, precisó Picardi en uno de sus dictamenes acusatorios.

En el primer dictamen con el que el fiscal Picardi dejó expuesta la enorme trama de corrupción que funcionó en la ANDIS señaló que “parte de los beneficios dinerarios obtenidos en forma espuria de la agencia de discapacidad, serían ubicados en terceras firmas que no guardan -en principio- vinculación con el sector de las droguerías y firmas proveedoras de insumos de alto costo y baja incidencia. Como veremos, Miguel Ángel Calvete giraba dinero en forma reiterada a Sergio Mastropietro (Baires Fly S.A.) y a Alan Pocoví”.

En lo que hace a Pocovi, Lijo sostuvo que “habría recibido de manera habitual sumas significativas —en moneda local y extranjera— provenientes de dichas firmas por indicación de Calvete, encargándose de su recaudación y posterior canalización mediante maniobras destinadas a disimular su origen ilícito”. El juez Casanello –el primer magistrado del Coimagate- cuando ordenó que se cite a Pocovi a indagatoria sin fijar fecha resaltó: “Recibió dinero tanto de Calvete como de otras personas que estarían vinculadas a ortopedias o firmas proveedoras de la ANDIS” y “se ha comprobado que Kevin Pocoví (hermano de Alan) visitó a Spagnuolo en su domicilio particular varias veces mientras estaba al frente de la Agencia”. Al menos lo visitó el 21 y 22 de enero de 2024, el 4 de febrero, el 9 de marzo y el 26 de mayo de ese mismo año.

De acuerdo a Picardi, Alan Pocoví recibía dinero de Calvete y parte de los fondos “serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación ‘NEBLOCKSHAIN’”. Para Picardi, Pocoví “sería una de las personas a cargo de la recaudación de fondos y/o de las maniobras tendientes al blanqueo del dinero proveniente de las ganancias indebidas, obtenidas en el ámbito de ANDIS”. Primero Casanello y ahora Lijo mantuvieron la línea del fiscal que tiene delegada la investigación del Coimagate.

Las 29 indagatorias por nuevos hechos de corrupción

El pasado 19 de marzo, el fiscal Franco Picardi emitió un dictamen en el que requirió 29 nuevas indagatorias por detectar nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la ANDIS que involucran a “funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo”. El representante del Ministerio Público Fiscal precisó que los hechos investigados en su último dictamen “implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial”.

Este miércoles, Lijo hizo lugar al requerimiento de Picardi –que había firmado el dictamen junto al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. En las 29 nuevas indagatorias que ordenó Lijo hay cinco pedidos de ampliación. Se trata de los casos de Spagnuolo, Garbellini, Calvete (p), Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.

A su vez hay 24 nuevos imputados que desfilarán por los tribunales de Comodoro Py. Se trata de: Emilio Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martín Gonzalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Gabriel Maone, Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.

Como informó El Destape, Picardi describió que los “nuevos hallazgos” demuestran que más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de un entramado delictivo en la ANDIS que fue “conducido desde el sector público, por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian”. Se trata de los cuatro acusados que ya fueron procesados como jefes de la asociación ilícita en el marco de esta causa.

En su pedido de 29 nuevas indagatorias, Picardi junto a Rodríguez hallaron serias irregularidades “en las compulsas de precios del rubro insumos” de la ANDIS, puntualmente en los segmentos “amputación”, “audífonos”, “cardio”, “implante auditivo”, “neuro”, “sillas/andadores” y “traumatología”. La fiscalía describió direccionamientos de adjudicaciones y cartelización de empresas, que estaban relacionadas a quienes definían las compras. Estas maniobras se suman a las que se hacían con los medicamentos, por las que en su momento Casanello dictó los primeros procesamientos del caso.

Picardi explicó que las novedades “no constituyeron hechos aislados, sino que respondieron a un entramado de vínculos personales, económicos y funcionales que garantizó la manipulación de compras públicas de manera permanente”. Y adelantó que continúa con la pesquisa que ya lleva 7 meses porque es de esperar que se sigan sumando imputaciones.

Como en dictámenes anteriores, volvieron a aparecer referencias a descuentos de un 3%, todo indica que de coimas. Se trata de la misma cifra que iba a parar a manos de Karina Milei, la hermana del Presidente, según se le escucha decir en audios filtrados al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo cuando describe el sistema de corrupción dentro del organismo que comandaba. La prueba en ese sentido comienza a acumularse en este expediente. Ya que el mismo Calvete en un dialogo con su hija Ornella –exfuncionaria del Ministerio de Economía y también procesada en esta causa- habla del “3% para KM”.

Las citaciones

El juez Lijo se hizo eco de lo requerido por el fiscal Picardi y convocó a prestart declaración indagatoria a:

1. Diego Orlando Spagnuolo para el 28 de abril a las 9:30.

2. Daniel María Garbellini, el mismo 28 de abril a las 11:30.

3. Miguel Ángel Calvete, el 29 de abril a las 9:30.

4. Andrés Horacio Arnaudo, el 29 de abril a las 11:30.

5. Federico Maximiliano Santich, el 30 de abril a las 9:30.

6. Emilio César Olguín, el 30 de abril a las 11:30.

7. Evangelina Ileana García, el 5 de mayo a las 9:30.

8. Claudio Alejandro Kahn, el 5 de mayo a las 10:30.

9. Gerardo Raúl Angarami, el mismo 5 de mayo a las 11:30.

10. Oscar Alberto Capello, el 6 de mayo a las 9:30.

11. Guido Capello, el 6 de mayo a las 10:30.

12. Pablo Alejandro Rivero, el 6 de mayo a las 11:30.

13. Martim Goncalo Armella, el 7 de mayo a las 9:30.

14. Hernán Darío Rasmussen, el 7 de mayo a las 10:30.

15. Máximo Ariel Perdiechizi, el 7 de mayo a las 11:30.

16. Osmar Mariano Caballi, el 12 de mayo a las 9:30.

17. Mariano Sagués, el 12 de mayo a las 10:30.

18. Christian Sagués, el 12 de mayo a las 11:30.

19. Vicente Sagués, el 13 de mayo a las 9:30.

20. Lucas Sagués, el 13 de mayo a las 10:30.

21. Humberto Gabriel Maone, el 13 de mayo a las 11:30.

22. Javier Antonio Bernat, el 14 de mayo a las 9:30.

23. Fernando Martín Bernat, el 14 de mayo a las 10:30.

24. Gustavo Bernat, el 14 de mayo a las 11:30.

25. Vicente Vázquez, el 19 de mayo a las 9:30.

26. Nicolás Luna, el 19 de mayo a las 10:30.

27. Fabián Piedimonte, el 19 de mayo a las 11:30.

28. Lautaro Britez, el 20 de mayo a las 9:30.

29. Diego Miras Acosta, el 20 de mayo a las 10:30.

30. Fabián Parlakian, el 20 de mayo a las 11:30.

31. Matías Javier Palotti Bertola, el 21 de mayo a las 9:30.

32. Patricio Denholm, el 21 de mayo a las 10:30.

33. Alan Poccovi, el 21 de mayo a las 11:30.

34. Sergio Daniel Mastropietro, el 26 de mayo a las 9:30.

35. Patricio Oscar Acosta, el 26 de mayo a las 10:30.