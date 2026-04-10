"Ya le descontaron el 3": más pruebas del escándalo que toca a Karina

"Ya le descontaron el 3", le avisa uno de los nuevos ejecutivos imputados en el Coimagate a Miguel Ángel Calvete, sindicado como jefe de la asociación ilícita que funcionó en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y quien se encargaba de administrar el circuito del dinero ilegal en el organismo donde la Justicia encontró “una enorme trama de corrupción”.

El mensaje lo envió el 29 de agosto del año pasado Claudio Kahn, empleado de la firma Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A y uno de los 29 citados a indagatoria en la causa que preocupa en la Casa Rosada. Todo indica que la referencia es al 3% de coima que el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, dijo que terminaba en manos de Karina Milei, la hermana del Presidente, en audios filtrados. La prueba en ese sentido comienza a acumularse en este expediente. Ya que el mismo Calvete en un diálogo con su hija Ornella –exfuncionaria del Ministerio de Economía- habla del “3% para KM” cuando se refiere a operaciones ilegales con el mismo ejecutivo.

El nuevo elemento que puede comprometer a la hermana del Presidente figura en un contundente dictamen Franco Picardi en el que pidió al juez del caso ANDIS –que en la actualidad es Ariel Lijo- que convoque a indagatoria a 29 personas. Se trata de un requerimiento de 5 ampliaciones (que alcanzan a Spagnuolo y Calvete padre) y 24 solicitudes para nuevos imputados que tiene el caso. Entre esas dos docenas se encuentra Claudio Kahn, “empleado de Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A”, firma que integra el Grupo Alemana y sobre la que Picardi pidió la inhibición general de bienes. Kahn mantenía un fluido intercambio de mensajes con Calvete y quedó muy comprometido en el Coimagate.

Calvete –hoy detenido en el marco de otra causa- mantuvo muchas conversaciones de interés para la causa con Kahn, a quien tenía agendado en su celular como “Clotta de Ortopedia Alemana”. Un intercambio central para el proceso se dio en junio del año pasado cuando Kahn le dice a Cavete en un audio: “Michel querido (...) Ahí me dicen los chicos que entraron 80 y… casi 90 palos (...) Besitos enormes mi amor, pasala lindo disfrutá”.

Luego de ese mensaje, según reconstruyó el fiscal, ambos mantienen una conversación el 7 de julio de 2025 “en la cual Miguel Ángel Calvete, le pide que le lleve al domicilio de calle Defensa las dos liquidaciones. Y le dice que se lo deje a Lautaro o a Play”, que eran las personas que trabajaban para el sindicado como jefe de la organización criminal que funcionó en la ANDIS. Calvete (que usa el pseudónimo “Carmelavivaldi”-) agrega a ese pedido: “Si me lo pintas de verde mejor”. La referencia es a que la entrega del dinero ilegal sean dólares y no pesos. Ante el pedido, Kahn le contesta en un audio que lo tiene preparado todo en pesos, que no tiene ese monto en dólares: “Miguelito, ehhh, a ver, lo tengo preparado todo en pesos, si lo vas a querer en verde, voy a tener que ir a una cueva que me haga la gamba (...) desarmar todo e ir a la cueva, no creo que tengamos esa cantidad de dólares en ortopedia, porque son dos licitaciones. Decime que queres que haga y trato de coordinarlo”.

De acuerdo al dictamen del fiscal, “ese mismo día, el intercambio continúa con una serie de mensajes sobre el destino del dinero que la firma ‘recaudó’ y la consulta sobre cómo proceder a continuación. En respuesta a ello, Miguel Ángel Calvete le dice que lo lleve al Edificio Catalinas, en Av. Eduardo Madero al 900, que como ya fue dicho en el dictamen fiscal del 10 de noviembre de 2025, en dicha dirección se hallaban las oficinas de Alan Pocovi, vinculadas a la empresa GAAP”. Pocovi, vinculado a la familia Menem, es uno de los sindicados como los encargados de “lavar” el dinero negro obtenido del sistema de corrupción montado en la ANDIS. Es en este marco que un mes más tarde Kahn da el aviso a Calvete sobre el descuento del 3% mencionado.

“El día 29 de agosto de 2025, luego de iniciado el caso, se produce nuevamente entre ambos un intercambio de mensajes que fue eliminado y, a continuación, Claudio Kahn (Clotta de Ortopedia Alemana) le dice a Miguel Ángel Calvete lo siguiente”, precisa el fiscal y añade el mensaje del descuento del 3% que parece referenciar a Karina. “Ya le descontaron el 3”, le avisa Kahn a Calvete, quien le contesta: “Muy buenooooo”.

La secuencia no termina allí. Como señaló Picardi en su nuevo dictamen –fechado el 19 de marzo pero que se conoció públicamente este jueves-: “El 10 de septiembre de 2025, Ornella Calvete insiste a su padre por Claudio de Ortopedia Alemana, su padre le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que si todo sale bien le compra algo lindo, ‘una lambo, una granja, lo que quieras’”. En respuesta a eso, Calvete le dice a su hija: “No hace falta… con el 3% para KM está perfecto”.

La referencia al 3% se repite el mismo día, unas horas más tarde, cuando Ornella vuelve a preguntarle a su padre “en qué quedaron con Claudio” y él responde “3%”. Tanto Ornella como Miguel Ángel Calvete están procesados en esta causa junto a otras 17 personas por decisión del anterior juez que tuvo la causa, Sebastián Casanello.

Miguel Ángel es sindicado como uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS (junto a Diego Spagnuolo, íntimo amigo de Javier Milei y quien fuera su abogado). Calvete (p) tenía un vínculo directo con Spagnuolo a quien visitaba en su casa y le pagaba sobornos según precisó la Justicia. Ornella, por su parte, fue parte del Ministerio de Economía de Luis Caputo hasta que quedó involucrada en el escándalo del Coimagate. En el marco de un allanamiento en uno de sus domicilios que se realizó en octubre del año pasado se encontraron USD 695.457, $19.996.200 y €1.960. La Justicia vincula ese dinero a las maniobras ilegales en ANDIS.

En este contexto no debe pasarse por alta la advertencia que hizo Ornella Calvete cuando fue interceptada por la prensa a la salida de Comodoro Py tras ser indagada. Al ser consultada por un cronista “si tenía algo para decir”, contestó: “Un montón de cosas”. Pareció ser un mensaje directo para la Casa Rosada. Recordemos que el Coimagate comienza en terreno mediático con la filtración de audios de Spagnuolo que hizo Carnaval Stream en los que se escucha decir al entonces titular de la ANDIS que en el organismo bajo su mando funcionaba un gran esquema de corrupción que terminaba en manos de Karina Milei a quien le retornaba un 3% de coima.

Pedido de 29 indagatorias

Este jueves se conoció un pedido de 29 indagatorias que realizó el fiscal Picardi y que aún no resolvió el juez Ariel Lijo, quien fue uno de los candidatos fallidos del gobierno a la Corte y hoy tiene también en sus manos el caso del enriquecimiento ilícito adjudicado al jefe de gabinete Manuel Adorni.

Picardi sostuvo su nuevo pedido de indagatoria en que detectó nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la ANDIS “de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo”. Esas maniobras implicaron “la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial”.

En ese contexto pidió que se cite a ampliar su indagatoria a: Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.

A su vez, apuntó a 24 nuevos imputados. Se trata de: Emilio Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martín Gonzalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Gabriel Maone, Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.

Para el fiscal, no hay dudas: “La ANDIS fungió como una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios, en perjuicio del Estado Nacional, tanto en lo relativo a medicamentos como insumos, que, por sus particularidades, resultan de alto impacto y baja incidencia”. “El conjunto de evidencias analizadas permite reconstruir un esquema delictivo permanente en el tiempo, caracterizado por el direccionamiento de compulsas de precios, la cartelización empresarial y, por ende, la connivencia de funcionarios/as públicos/as que se beneficiaban de ello”, agregó. Los actos de corrupción se llevaron a cabo, al menos, desde diciembre de 2023 y hasta octubre del 2025, circunscribió el representante del Ministerio Público Fiscal.

En su nuevo dictamen del Coimagate, Picardi dijo que “es posible observar cómo diversas personas vinculadas a empresas proveedoras de insumos se relacionaban con Miguel Ángel Calvete para que éste determinara los precios de los insumos en las cotizaciones y así facilitar la adjudicación desde la ANDIS hacia determinadas firmas. Esto implicaba, entonces, un acuerdo de precios para garantizar la adjudicación efectiva por parte de ANDIS a empresas preestablecidas y luego, la redistribución de ganancias entre personas responsables de las firmas, determinados/as funcionarios/as públicos/as y Miguel Ángel Calvete”.

En esa línea agregó que “Miguel Ángel Calvete, como uno de los jefes de la organización criminal, tal como fue procesado, adquiere suma relevancia en el rubro de insumos, ya que se ocupa de su permanente engranaje entre ANDIS y las firmas, cobrando por ello entre un 12% y un 20% de las adjudicaciones en cuestión. No solo ganaba con sus firmas y adjudicaciones, sino que se quedaba con un porcentaje de las gestiones ilícitas coordinadas con funcionarios/as de ANDIS, quienes recibían retornos”.

Todo indica que parte de las coimas tuvieron también otras terminales.