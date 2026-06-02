Crisis económica: 4 de cada 10 trabajadores usarán el aguinaldo para sobrevivir el mes

La llegada del aguinaldo de mitad de año expone una profunda mutación en las prioridades financieras de las familias. En medio de una compleja crisis económica en la que el poder adquisitivo se encuentra bajo extrema presión, el uso del dinero extra dejará de lado los fines recreativos o de inversión tradicional y el cobro de junio se convertirá fundamentalmente en un salvavidas de supervivencia para equilibrar los presupuestos del hogar.

El comportamiento de los trabajadores frente al cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) refleja fielmente el impacto de la macroeconomía en la vida cotidiana. Lejos de los tiempos donde el dinero extra se destinaba de manera casi automática a planificar vacaciones o al consumo de ocio, el escenario actual muestra una conducta marcadamente defensiva. La urgencia de cancelar obligaciones financieras se transformó en el motor principal de las decisiones hogareñas.

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De acuerdo con un relevamiento realizado sobre casi 4.000 casos por la consultora Focus Market, el destino del dinero muestra una transformación drástica al compararse con el mismo período del año anterior. El dato más alarmante es el salto del pago de deudas como primera opción, que pasó de representar apenas un 9% en junio de 2025 a un aplastante 23% para junio de 2026. Este incremento de 14 puntos porcentuales expone el elevado nivel de endeudamiento que arrastran las familias para cubrir necesidades básicas como alimentos, tarifas de servicios públicos y el financiamiento en cuotas de las tarjetas de crédito.

Dólar e inversiones: las estrategias para defender los ingresos

A pesar de que limpiar el saldo de las tarjetas de crédito es la prioridad absoluta para un sector mayoritario, el resguardo del valor del dinero mantiene su vigencia en la clase media, aunque bajo nuevas modalidades. La compra de dólares como mecanismo de cobertura psicológica y financiera experimentó un avance de dos puntos porcentuales en la comparación interanual (y de seis puntos respecto a diciembre pasado), consolidándose como una opción elegida por el 18% de los consultados.

Por otro lado, los instrumentos de ahorro habituales sufren su propio proceso de reconversión. Las colocaciones a plazo fijo tradicional perdieron atractivo relativo debido a tasas de interés que ya no ofrecen rendimientos reales competitivos frente a la inflación. En paralelo, el clásico "stockeo" o compra masiva de mercadería en el supermercado también comenzó a perder sentido económico debido a la desaceleración de la nominalidad de los precios minoristas. En su lugar, los ahorristas más sofisticados se vuelcan progresivamente hacia fondos comunes de inversión, acciones locales y cuentas remuneradas que combinan rendimiento diario con disponibilidad inmediata de los fondos.

Vacaciones en baja y el crecimiento de los gastos cotidianos

El reverso de la moneda de esta crisis es la fuerte contracción de los rubros ligados al bienestar no esencial. El informe al que accedió este medio detalla que el uso del beneficio para la planificación de vacaciones sufrió un desplome de 9 puntos porcentuales, convirtiéndose en uno de los sectores más sacrificados del año. En contraposición, los gastos generales del día a día avanzaron cinco puntos porcentuales, una clara muestra de que el excedente se diluye rápidamente en la cobertura de la rutina mensual.

El marco de fondo justifica plenamente esta cautela de los consumidores, ya que la a dinámica entre salarios y precios continúa en terreno negativo. Durante el primer trimestre, las remuneraciones de los trabajadores acumularon una suba del 8,6%, quedando por debajo del 9,4% que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mismo lapso.

Una porción cada vez más chica: el universo de trabajadores alcanzados por el aguinaldo

Esta realidad socioeconómica condicionará el bolsillo de una masa laboral significativa, aunque cada vez menor respecto a los años previos. Según los últimos registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), actualmente existen cerca de 10.022.800 personas con empleo asalariado registrado en todo el territorio nacional que se encuentran en condiciones de percibir este medio aguinaldo.

El universo de beneficiarios muestra ligeras variaciones estructurales respecto al ciclo previo y se distribuye de la siguiente manera:

Sector Privado: Engloba a 6.198.900 trabajadores (frente a los 6.204.300 de la medición anterior).

Sector Público: Contabiliza a 3.372.200 empleados (con una baja respecto a los 3.406.000 previos).

Casas Particulares: Registra a 451.600 personas en actividad (mostrando un leve incremento frente a las 440.900 anteriores).

Ante este panorama de ingresos ajustados y cuentas en rojo, el aguinaldo de mitad de año operará en el entramado social como una herramienta de alivio contable inmediato. Con más de 10 millones de asalariados haciendo malabares financieros, el cobro de junio confirma que la prioridad del bolsillo argentino actual pasó de la inversión o el disfrute a una estrategia de neta resistencia y desendeudamiento familiar.