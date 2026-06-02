Así será el recibo de sueldo con la reglamentación de la reforma laboral (Foto: Freepik)

A partir de junio 2026 comienza a regir un nuevo modelo de sueldo, frente a la implementación de la reforma laboral. La modificación plantea digitalizar los procesos y mostrar de una forma más clara los costos que asumen las empresas por cada trabajador.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 407/2026 que reglamentó la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. Según el texto oficial, el cambio tiene el objetivo de transparentar el costo laboral total que paga el empleador, los conceptos involucrados en la relación de trabajo y cuánto percibe finalmente el trabajador.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que es una forma de "sinceramiento" en los recibos y remarcó que, a partir de ahora, el recibo de sueldo "tendrá que incluir los cargos que paga el empleador y que el empleado hasta ahora no veía". Además, los documentos van a poder ser utilizados por los sindicatos como documentación para acreditar afiliados, cuando conste en ellos la retención de la afiliación.

"Con esto se sincera completamente el sistema: ahora el ciudadano sabe adónde va el fruto de su trabajo", aseguró el ministro y le señaló a los trabajadores: "Es una manera de saber qué es lo que le sacan; usen esta información para defender su salario".

Cómo será el nuevo recibo de suelo: los detalles para entenderlo

El nuevo recibo de sueldo deberá tener un diseño definido por la nueva normativa, que contará con el detalle de los siguientes puntos: