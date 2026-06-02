Así será el recibo de sueldo con la reglamentación de la reforma laboral

A partir de junio 2026 comienza a regir un nuevo modelo de sueldo, frente a la implementación de la reforma laboral. La modificación plantea digitalizar los procesos y mostrar de una forma más clara los costos que asumen las empresas por cada trabajador.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 407/2026 que reglamentó la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. Según el texto oficial, el cambio tiene el objetivo de transparentar el costo laboral total que paga el empleador, los conceptos involucrados en la relación de trabajo y cuánto percibe finalmente el trabajador.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que es una forma de "sinceramiento" en los recibos y remarcó que, a partir de ahora, el recibo de sueldo "tendrá que incluir los cargos que paga el empleador y que el empleado hasta ahora no veía". Además, los documentos van a poder ser utilizados por los sindicatos como documentación para acreditar afiliados, cuando conste en ellos la retención de la afiliación.
"Con esto se sincera completamente el sistema: ahora el ciudadano sabe adónde va el fruto de su trabajo", aseguró el ministro y le señaló a los trabajadores: "Es una manera de saber qué es lo que le sacan; usen esta información para defender su salario".
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Cómo será el nuevo recibo de suelo: los detalles para entenderlo
El nuevo recibo de sueldo deberá tener un diseño definido por la nueva normativa, que contará con el detalle de los siguientes puntos:
- Contribuciones: el primer cuerpo deberá brindar el detalle de las contribuciones que realiza el empleador sin importar el destino. Ahora, también se incluye un sinceramiento de lo destinado a organismo nacionales, sindicatos, federaciones y cualquier otro ente o persona jurídica que reciba dinero del sueldo del trabajador.
- Sueldo bruto: el segundo cuerpo muestra un recibo con el detalle como se conoce hasta hoy, comienza con el sueldo bruto y suma todos los descuentos hasta llegar a un salario neto, es decir, el que finalmente recibe el empleado.
- Gráficos y composición salarial: en el último apartado hay un detalle de la descomposición fiscal y sindica, además, de un gráfico de torta para entender el pago del trabajo.