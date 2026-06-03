Mexicana Fibra NEXT acuerda adquirir portafolio Atlas por 138.2 millones de dólares: comunicado

El fideicomiso de bienes ‌raíces mexicano ‌Fibra NEXT informó el miércoles que firmó un acuerdo vinculante para adquirir el portafolio Atlas, integrado por 15 propiedades ​industriales principalmente ⁠en el norte ‌del país latinoamericano, por ⁠138.2 millones ⁠de dólares.

El portafolio contempla un área bruta rentable de ⁠183,461 metros cuadrados con ​un porcentaje ‌de ocupación de ‌99.6%, integrado por clientes ⁠internacionales de manufactura ligera en la frontera norte del país, dijo ​Fibra ‌NEXT en un comunicado.

Se espera que las propiedades generen un ingreso operativo neto ⁠de 12.1 millones de dólares desde el primer año.

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El acuerdo ofrece también el derecho de adquirir una propiedad adicional de 19,673 m² ‌por 14.8 millones de dólares en los próximos 12 meses.

La operación está sujeta a la autorización ‌de la Comisión Nacional Antimonopolio y se espera que ‌se ⁠cierre dentro de los próximos 60 días.

(Reporte ​de Kylie Madry; Escrito por Raúl Cortés Fernández; Editado por Lizbeth Díaz)