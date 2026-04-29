PBA avanza la obra en la Ruta Provincial 215 para mejorar la conectividad y la seguridad vial

Por decisión del gobierno de Axel Kicillof, la Provincia de Buenos Aires continúa con la pavimentación de la Ruta Provincial 215 con el fin de mejorar la conexión y la seguridad a los habitantes de la región.

A cargo del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se supervisó la puesta en la valor y el trabajo de cuadras en el caso urbano de Brandsen. Junto al intendente Fernando Raitelli, el director de la cartera expresó: “Por este corredor pasa la producción, la piedra, el cemento que mueve a toda la región. Junto a Vialidad lo estamos repavimentando y construyendo la segunda calzada para potenciar todo el transporte de esta producción”.

Y concluyó: “A diferencia del gobierno nacional que se queda con la plata y no hace un kilómetro de ruta, la provincia y el municipio van a seguir trabajando en la agenda de obras que necesita esta ciudad”.

Detalles de obra

La obra que se extiende a lo largo de 7 kilómetros contempla la repavimentación y el ensanche de la calzada existente, además de la construcción de una segunda vía entre la rotonda “Los Bosquecitos” y la calle 13.

En la actualidad, se llevan adelante trabajos de colocación de alcantarillas longitudinales en el cruce con la calle Graham Bell, junto con tareas de mantenimiento de la señalización provisoria y los desvíos de tránsito.

La RP 215 constituye una vía clave para la circulación de vehículos provenientes del interior de la provincia. Por ahí transitan más de 19.000 vehículos diarios y se concentra una parte importante de la actividad productiva e industrial. Es por eso que no solo se beneficiarán los vecinos de la zona, sino que también se verá impulsado el desarrollo regional.

Posteriormente, se supervisaron los trabajos de pavimentación, construcción de cordón cuneta y desagües pluviales en diez calles del casco urbano. Estas intervenciones apuntan a mejorar de manera integral la infraestructura vial, promoviendo un uso más seguro y ordenado del espacio público. Además, facilitan el acceso a servicios, optimizan la circulación vehicular y reducen la acumulación de agua, mejorando el drenaje pluvial.

Más obras

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró el tramo de la Ruta Provincial Nro 85 en Guaminí. A partir de una inversión de $14.927 millones financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la repavimentación de la RP Nº85 abarcó 23 kilómetros en el tramo Guaminí-Huanguelén.

Los trabajos realizados representan una mejora sustancial para el sector agrícola-ganadero y para la conectividad regional, en la que se beneficia al traslado de 1.500 vehículos que la transitan diariamente.

“Nosotros nunca vamos a convalidar tanta crueldad ni a derrumbar los sueños de nuestro pueblo: acá está el Gobierno de la Provincia para terminar lo que Milei abandonó”, exclamó el mandatario bonaerense.