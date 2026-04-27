Pese al ajuste del Gobierno libertario, la Provincia de Buenos Aires garantiza el boleto estudiantil gratuito

En un escenario económico complejo, atravesado por la inflación y el aumento del transporte y a contracara de las políticas de Javier Milei, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decidió mantener el Boleto Estudiantil Gratuito y reafirmó su continuidad para estudiantes universitarios y terciarios.

La medida fue confirmada tras una reunión encabezada por el ministro de Transporte, Martín Marinucci, junto a autoridades de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), en la que también participaron funcionarias del área. El encuentro se desarrolló en un contexto de recortes de fondos por parte del Gobierno nacional, situación que había generado incertidumbre sobre el sostenimiento del programa.

Sin embargo, desde la Provincia ratificaron la decisión de garantizar el beneficio en su totalidad. "Pese a la crisis que hay en la Provincia y el país, el gobernador Axel Kicillof garantizó los 45 viajes para contener a los chicos en el sistema universitario y terciario", afirmó Marinucci.

Una política sostenida pese a la falta de recursos

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense remarcaron que el boleto estudiantil contempla 45 pasajes. En ese marco, la Provincia mantiene reclamos por fondos adeudados, entre ellos una deuda que supera los 2,2 billones de pesos, vinculada a recursos de la ANSES en discusión ante la Corte Suprema.

La continuidad del beneficio es considerada una herramienta central para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo, especialmente en un contexto de dificultades económicas para los estudiantes. Desde la Federación Universitaria de La Plata (FULP) destacaron la decisión del Gobierno provincial.

Su presidenta, Eugenia Sala, señaló: “Se pudo resolver este grave problema de reducción de los viajes, nos genera alivio. El boleto es la política de la Provincia para que permanezcamos”. Además, advirtió sobre la situación social que atraviesan los estudiantes, y y confirmó que miles de jóvenes perdieron la beca Progresar.

Cambios para mejorar el sistema

Durante el encuentro se analizaron diversos aspectos técnicos para optimizar el funcionamiento del programa y se enfocó principalmente en los tiempos de acreditación y la eficiencia administrativa. Al respecto, se adelantó que ya se encuentra en marcha una modificación en el circuito de gestión que se verá reflejada en los próximos días, con la propuesta adicional de avanzar hacia un sistema más ágil mediante la implementación de herramientas digitales.

Finalmente, las autoridades provinciales y los representantes estudiantiles ratificaron su compromiso de continuar con el trabajo de manera articulada para perfeccionar el boleto estudiantil. El objetivo central es adaptar esta herramienta a las demandas actuales de la comunidad educativa, y así se consolida como una política pública fundamental para garantizar el acceso y la permanencia en la educación.