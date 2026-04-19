Más inclusión digital: PBA entregó más de 80 computadoras a estudiantes rurales y de educación especial

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó 81 computadoras a estudiantes de San Andrés de Giles, en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense, una política orientada a reducir la brecha digital y garantizar el acceso a la tecnología en el sistema educativo.

El acto fue encabezado por el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín, junto al intendente Miguel Gesualdi. Los dispositivos fueron destinados a alumnos de escuelas rurales y de educación especial del distrito, ampliando las herramientas pedagógicas disponibles para su formación.

Durante la entrega, Padín destacó la importancia de sostener políticas públicas vinculadas a la educación y la tecnología. En ese sentido, subrayó que la Provincia continúa apostando al desarrollo del conocimiento como motor de crecimiento, en contraste con el contexto nacional. Remarcó además que iniciativas como Conectar Igualdad Bonaerense buscan garantizar igualdad de oportunidades para los jóvenes.

Por su parte, Gesualdi valoró el acompañamiento del Gobierno provincial en áreas clave como educación, salud y seguridad. Señaló que este tipo de políticas resultan fundamentales para afrontar el contexto actual y mejorar la calidad de vida de la población.

Los estudiantes beneficiados pertenecen a ocho instituciones educativas del distrito, entre ellas escuelas secundarias rurales y la Escuela Especial N°501 “Helen Keller”. La entrega de computadoras permitirá fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente en contextos donde el acceso a la tecnología suele ser más limitado.

En el marco de la jornada, las autoridades también recorrieron el Centro Universitario local, que fue equipado con fondos del programa Puentes, otra iniciativa provincial destinada a ampliar el acceso a la educación superior. Allí se realizaron obras de infraestructura tecnológica, incluyendo redes, fibra óptica y equipamiento para aulas híbridas, además de mejoras en iluminación, seguridad y climatización.

Este centro, inaugurado en 2025, forma parte de una red de más de 50 espacios impulsados por la Provincia para garantizar que los jóvenes puedan estudiar carreras universitarias sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos.

Finalmente, durante la visita se concretó también la entrega de viviendas a familias del municipio, construidas por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano provincial, reforzando la presencia del Estado en distintas áreas.

Se amplía el Programa Puentes

Mientras el gobierno nacional continúa sin cumplir con la ley de financiamiento universitario, la Provincia de Buenos Aires profundiza una política sostenida de fortalecimiento de la educación pública superior. En este contexto, ya son cincuenta los centros universitarios inaugurados a través del programa Puentes, una iniciativa de integración territorial que busca garantizar la igualdad de derechos en el acceso a la universidad.

Actualmente, 80 municipios forman parte del programa, con una oferta de 358 carreras universitarias entre diplomaturas, tecnicaturas y licenciaturas.

Las modalidades de cursada incluyen opciones presenciales, semipresenciales y virtuales, lo que permite ampliar aún más el acceso.

Los números reflejan el impacto: