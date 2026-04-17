El programa Puentes acerca la educación universitaria a cada municipio bonaerense.

Mientras el gobierno nacional continúa sin cumplir con la ley de financiamiento universitario, la Provincia de Buenos Aires profundiza una política sostenida de fortalecimiento de la educación pública superior. En este contexto, ya son cincuenta los centros universitarios inaugurados a través del programa Puentes, una iniciativa de integración territorial que busca garantizar la igualdad de derechos en el acceso a la universidad.

El nuevo centro universitario de Carlos Tejedor es el número 50 del programa.

Un modelo para ampliar el acceso a la educación

El programa Puentes se apoya en una articulación entre el Estado provincial, las universidades públicas y los gobiernos locales. Esto permite llevar la oferta académica a distintos municipios y romper con la histórica concentración del conocimiento en grandes centros urbanos.

De esta manera, estudiar deja de ser un privilegio ligado a la movilidad y se convierte en un derecho accesible dentro de cada comunidad.

Impacto en el desarrollo local

Espacios de formación diseñados para ampliar el acceso a la educación superior.

La política tiene un efecto directo en el arraigo. Miles de jóvenes pueden proyectar su futuro sin tener que migrar, fortaleciendo los vínculos sociales y productivos en sus localidades.

Además, la planificación académica se adapta a cada región, con carreras vinculadas al desarrollo productivo y de servicios, generando un vínculo concreto entre educación, empleo y crecimiento.

Alcance y crecimiento del programa

Actualmente, 80 municipios forman parte del programa, con una oferta de 358 carreras universitarias entre diplomaturas, tecnicaturas y licenciaturas.

Las modalidades de cursada incluyen opciones presenciales, semipresenciales y virtuales, lo que permite ampliar aún más el acceso.

Los números reflejan el impacto:

15.777 estudiantes inscriptos

2.478 egresados

Inversión en infraestructura educativa

Las aulas cuentan con tecnología para cursadas presenciales y virtuales.

El programa también impulsa la construcción y mejora de espacios educativos. Se desarrollan centros universitarios con equipamiento tecnológico y aulas bimodales que integran presencialidad y virtualidad.

La inauguración más reciente fue en Carlos Tejedor, donde se alcanzó el centro número 50. La obra implicó una inversión de 250 millones de pesos e incluye aulas, recepción, cocina y espacios comunes.

Durante el acto, el gobernador Axel Kicillof afirmó: “Queremos que las localidades del interior sean protagonistas y que sus habitantes tengan mejores posibilidades”.

Así, en un contexto complejo para el financiamiento educativo, la Provincia reafirma su apuesta por la universidad pública como herramienta de inclusión y desarrollo.