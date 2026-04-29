La chicana de Zaracho contra Adorni: "Hoy sí tiene cara de deslomado"

La diputada de Unión por la Patria (UxP) Natalia Zaracho se burló del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras pasar varias horas dentro del Congreso. "Hoy sí tiene cara de deslomado. Seis horitas le metió", lanzó la legisladora y causó risas entre las bancas. Al presentar su informe de gestión, el funcionario libertario intentó negar todas las acusaciones por enriquecimiento ilícito que pesan en su contra.

"Hoy sí tiene cara de deslomado. Seis horitas le metió. Me asusta un poco cuánto nos va a salir... pero hoy sí laburó", dijo Zaracho durante la sesión en la Cámara de Diputados. Adorni, envuelto en denuncias y sospechas por el crecimiento de su patrimonio desde que se convirtió en funcionario público, había llegado esta mañana a las 10 para presentarse por primera vez frente a los legisladores y contestar preguntas.

"Me gustaría preguntarle qué se siente viajar en primera clase, ¿estuvo bueno el hotel? ¿Qué es más lindo, Mar del Plata o Punta del este?", ironizó Zaracho, en alusión a los polémicos viajes del funcionario junto a su mujer a Uruguay, Estados Unidos y Aruba.

En marzo pasado, cuando se conoció que su esposa lo había acompañado en un vuelo presidencial a Nueva York, el ministro coordinador intentó explicar los motivos, pero provocó el efecto contrario. "Vengo a deslomarme y era mi deseo que ella me acompañe", dijo al intentar defenderse.

Qué le dijo al bloque libertario

Ante el murmullo que provocó entre la bancada oficialista, la diputada arremetió: "Yo sé que están nerviosos, pero nosotros tuvimos que aguantar todo este show sin poder responder nada. Los entiendo igual, con cuatro cuadras valladas en todo el Congreso es válido hacerse el vivo. No sé si podrían hacerlo por la calle. Tengo mis dudas si podrían caminar sin tener seguridad al lado", resaltó.

Además de criticar las políticas económicas del gobierno de Javier Milei con el que "cada vez cierran más empresas y hay gente sin laburo", Zaracho volvió a apuntar contra Adorni. "Jefe de Gabinete así como hoy estuvieorn un ratito y lo dejaron solo, eso va a pasar. Va a quedar solo, la van a pagar. No tienen justificación para decirle al pueblo. Lamentablemnte esto es así", remarcó.

Y concluyó: "Ojalá puedan caminar ocmo camino yo en mi barrio sin seguridad ni el Congreso vallado".