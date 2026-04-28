RBA lanza en Argentina una colección inédita para descubrir los secretos del Japón mítico

RBA lanzó la colección "Mitos y leyendas de Japón" (Foto: gentileza prensa).

A partir de este mes, los puestos de diarios de todo el país cuentan con una propuesta que promete ser un viaje al corazón del Japón ancestral. RBA Coleccionables lanzó en Argentina Mitos y Leyendas de Japón, una edición sin precedentes que adapta los relatos clásicos de textos como el Kojiki y el Nihonshoki al formato de novela, combinando rigor histórico con una narrativa contemporánea.

La colección no solo busca rescatar el pasado, sino explicar el presente. Gran parte de la cultura pop actual —desde franquicias globales como Naruto y Pokémon hasta el universo visual de Studio Ghibli— tiene sus raíces en estas historias de dioses, samuráis y criaturas sobrenaturales. “Buscamos acercar al público a las raíces culturales de Japón desde una propuesta diferente, capaz de conectar con nuevas generaciones”, destacó Gabriel Motylski, Director General de RBA Argentina.

RBA lanzó la colección "Mitos y leyendas de Japón" (Foto: gentileza prensa).

Un universo de dioses y guerreros

Las entregas recorren un ecosistema fascinante donde conviven divinidades del sintoísmo y figuras legendarias. El primer tomo, ya disponible, es Izanami e Izanagi: La creación del mundo. A este le seguirán relatos protagonizados por la diosa del sol Amaterasu, la samurái Tomoe Gozen, y los inquietantes yōkai y yūrei (espíritus y fantasmas japoneses).

Cada volumen cuenta con un cuidado diseño editorial que incluye ilustraciones inspiradas en el arte tradicional nipón. Además de la ficción, los lectores encontrarán material complementario para profundizar en el contexto:

Ensayos ilustrados y referencias históricas.

Mapas y explicaciones sobre la espiritualidad japonesa.

Un análisis de cómo estos mitos influyen en la identidad cultural moderna.

Cómo conseguir la colección

La propuesta de RBA Argentina —filial del grupo editorial español que ya trajo al país éxitos como "Novelas Eternas"— tendrá una periodicidad quincenal para las primeras seis entregas y pasará a ser semanal a partir de la séptima.

Además de encontrarse en los puestos de diarios y revistas, la colección completa puede gestionarse a través de la web oficial (www.mitosjapon.com.ar). Es una oportunidad ideal tanto para coleccionistas como para aquellos curiosos que quieran entender por qué el imaginario japonés sigue más vigente que nunca en pleno siglo XXI.