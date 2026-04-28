Una histórica editorial anunció su cierre.

El mundo de la literatura argentina sufrió un duro cimbronazo ya que se conoció el cierre de la histórica Ediciones De La Flor, una de las editoriales independientes más importantes del país y que llevaba 50 años de vida.

El lugar elegido para despedirse fue la Feria del Libro que está celebrando su 50° aniversario y en el stand 1509 del Pabellón Amarillo se rematan los últimos libros de la editorial creada en 1966 por Daniel Divinsky y Ana María Kuki Miller.

"50 Ferias y una sola Flor", se puede leer en el stand de De la Flor en La Rural marcando la despedida. Allí se hace un repaso de la historia de la empresa: "En 1975 participamos de la primera Feria Internacional Del Libro de Buenos Aires y, aun estando presos o en el exilio sus editores, estuvimos en todas las que hubo desde entonces, festejando la posibilidad de encontrarnos con nuestros lectores, escuchar sus comentarios, responder sus preguntas, y sonreír con cada uno que llegaba, libro o papelito en mano, a llevarse la firma de sus autores favoritos".

Entre los hitos de la empresa, se encuentran que fueron los primeros en publicar en español la primera novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, así como cuentos y novelas de Roberto Fontanarrosa y Griselda Gambaro, novelas de John Berger y clásicos de no ficción de Rodolfo Walsh y fue el hogar de la mítica historieta Mafalda de Quino.

Los motivos de la despedida de Ediciones De La Flor

Desde el sector comentan que cuando los sobrinos herederos de Quino anunciaron que toda la obra pasaría al sello Sudamericana de la multinacional Penguin Random House, la editorial sufrió un golpe durísimo ya que era su producto estrella.

“Nuestros autores más importantes han sido nuestra familia, pero sus herederos eligieron otros rumbos. Editar libros en Argentina siempre fue una carrera con vallas y hasta aquí hemos llegado a los saltos", explicaron en el stand.

En esa línea, sumaron: "Hoy la tecnología y el estado de la economía exigen nuevos y muy diferentes desafíos, que resultan determinantes para una editorial que ha mantenido su independencia como bandera. Es nuestra última feria, y nuestro último año de actividad".

Por su parte, Ana María Kuki Miller ratificó la noticia a La Nación y explicó: "La editorial no se vende, como nunca quisimos hacerlo. Simplemente la cierro porque considero un ciclo cumplido para la editorial y para mí, al margen de todos los demás factores que modifican la actividad de nuestro sector".