Por $20 mil, podés tener una cita a ciegas con un libro: la innovadora propuesta que es furor en La Feria del Libro.

Entrar a la Feria del Libro es sumergirse en un mar de libros que, para quienes la recorren por primera vez, parece infinito e incluso puede resultar abrumador. Sin embargo, en medio de tapas, lomos y propuestas literarias clásicas, hay un stand que destaca entre los demás: a primera vista no se ven libros, sino paquetes envueltos en papel madera ocupando todos los estantes del local. La consigna es simple, pero llamativa: una cita a ciegas con un libro por 20 mil pesos.

Los libros envueltos cuentan con una pequeña etiqueta a modo de presentación, en ella se pueden encontrar datos básicos para guiar la elección: género al que pertenece y temáticas que aborda. Además, cada uno de ellos cuenta con una breve reseña escrita a mano por parte de los libreros. La idea es simplemente confiar en la intuición y dejar que el libro "te elija". "Nosotros ya explotamos este formato en nuestro local de Córdoba, pero es la primera vez que dedicamos el 100% del stand a esta dinámica", explicó Santiago, una de las personas encargadas del local Mundo Lectura, en diálogo con El Destape.

En este marco, también se adelantó a un prejuicio que suele haber sobre este tipo de dinámicas: el de "engañar" a los clientes para darles libros que no pueden vender de otra forma. "Hay varios factores que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar los títulos, pero la principal de todas es que tratamos de hacer es seleccionar libros buenos no ponemos 'clavos'", reveló. Incluso, aseguró que empezaron a envolver cada libro en el mes de febrero y que tuvieron que inventar una identificación interna para poder saber qué libro "sorpresa" se lleva cada cliente.

"Lo más importante para nosotros de alguna forma es no sentir que la gente se está llevando algo que no le gusta. Por lo pronto las repercusiones fueron muy buenas", contó Santiago orgulloso. Esta es la segunda vez que la librería Mundo Lectura llega a la Feria del Libro. La primera vez, lo hicieron en conjunto con unos colegas que le brindaron el espacio y pudieron probar cómo funcionaba la dinámica de la "cita a ciegas" en un evento tan convocante. Al ver que superó sus expectativas, este año decidieron tirarse a la pileta: "Apostamos por venir al 100% con este propuesta que es una gran inversión para nosotros".

La librería lleva más de 40 años en pie y, Santiago, forma parte de la segunda generación de libreros de la familia. Mundo lectura es una pequeña cadena cordobesa que cuenta con locales físicos en la ciudad de Córdoba y Mina Clavero; pero este año decidieron hacer esta movida logística importante para llevar su amor por los libros a un lugar masivo. "Conseguimos acuerdos con la editoriales y buenos descuentos para que todos los libros tengan el mismo precio. Envolvemos cada libro y escribimos cada reseña a mano. Agradecemos poder tener esta visibilidad en la Feria", sentenció Santiago, contento por la llegada de su proyecto.

Por $20 mil, podés tener una cita a ciegas con un libro: la innovadora propuesta que es furor en La Feria del Libro.

Dónde tener una "cita a ciegas" con un libro

El stand de Mundo Lectura es el 318 del Pabellón Azul. Todos los libros se consiguen por $20.000 y la gracia de todo esto es "no saber cuál te toca". La Feria del Libro está abierta hasta el 11 de mayo inclusive, de 14 a 22 en La Rural.