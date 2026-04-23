Entradas para la Feria del Libro 2026: fecha de cuándo es, descuentos y quiénes pueden entrar gratis

Feria del Libro 2026.

Con el lema La Feria de siempre, como nunca la viste, la nueva edición de la Feria del Libro apuesta a recuperar el entusiasmo masivo por la lectura, sumando shows, espacios inmersivos y una agenda que cruza literatura, política, historia y cultura pop. En ese sentido, se espera una de las convocatorias más grandes de los últimos años.

Cuándo es la Feria del Libro 2026 y cuánto salen las entradas

La 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se realizará del 23 de abril al 11 de mayo de 2026 en el predio de La Rural.

Horarios

Lunes a viernes: de 14 a 22.

de 14 a 22. Sábados, domingos y feriados: de 13 a 22.

Precios de las entradas

Lunes a jueves: $8.000.

$8.000. Viernes, sábados, domingos y feriados: $12.000.

Además, quienes compren su entrada acceden a beneficios clave:

Un chequelibro de $12.000 para usar en librerías adheridas tras la Feria.

Cupones equivalentes al valor de la entrada para gastar dentro del evento.

Feria del Libro 2026.

Quiénes pueden entrar gratis a la Feria del Libro

Uno de los puntos más relevantes de esta edición es la política de acceso, que amplía los sectores con entrada gratuita:

Ingreso gratis todos los días

Menores de hasta 12 años (acompañados por un adulto).

(acompañados por un adulto). Docentes (con acreditación).

(con acreditación). Personas con discapacidad .

. Delegaciones escolares registradas .

. Usuarios de Pase Cultural.

Ingreso gratis de lunes a viernes (excepto el feriado del 1 de mayo)

Estudiantes.

Jubilados y pensionados.

Extra clave

Entrada gratuita de lunes a jueves desde las 20, salvo el día inaugural (23 de abril) y el cierre (11 de mayo).

Una edición histórica: invitados, shows y política cultural

La Feria 2026 no es una más: celebra 50 años de historia con una programación ambiciosa. Habrá dos premios Nobel de Literatura, entre ellos Mo Yan y J. M. Coetzee, además de figuras internacionales y latinoamericanas de primer nivel.

La inauguración también marca un hito: por primera vez estará protagonizada por tres escritoras clave de la narrativa argentina contemporánea: Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada, con moderación de María O'Donnell.

El evento también tendrá shows musicales, festivales, debates sobre inteligencia artificial y memoria histórica, además de homenajes a figuras como Jorge Luis Borges, a 40 años de su muerte.

En clave regional, el país invitado de honor será Perú, con una propuesta cultural que conecta historia, literatura y territorios latinoamericanos. La Feria vuelve a posicionarse como un espacio de discusión política y cultural. Desde mesas sobre censura durante la dictadura hasta debates actuales sobre inteligencia artificial, el evento busca reponer esa memoria y proyectarla hacia el futuro.