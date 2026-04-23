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Feria del Libro

Entradas para la Feria del Libro 2026: fecha de cuándo es, descuentos y quiénes pueden entrar gratis

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra sus 50 años con una programación sin precedentes. Desde el 23 de abril al 11 de mayo en La Rural, habrá descuentos, entradas gratis para varios grupos y una grilla cultural que promete marcar época.

23 de abril, 2026 | 20.06

Con el lema La Feria de siempre, como nunca la viste, la nueva edición de la Feria del Libro apuesta a recuperar el entusiasmo masivo por la lectura, sumando shows, espacios inmersivos y una agenda que cruza literatura, política, historia y cultura pop. En ese sentido, se espera una de las convocatorias más grandes de los últimos años.

Cuándo es la Feria del Libro 2026 y cuánto salen las entradas

La 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se realizará del 23 de abril al 11 de mayo de 2026 en el predio de La Rural.

Horarios

  • Lunes a viernes: de 14 a 22.
  • Sábados, domingos y feriados: de 13 a 22.

Precios de las entradas

  • Lunes a jueves: $8.000.
  • Viernes, sábados, domingos y feriados: $12.000.

Además, quienes compren su entrada acceden a beneficios clave:

  • Un chequelibro de $12.000 para usar en librerías adheridas tras la Feria.
  • Cupones equivalentes al valor de la entrada para gastar dentro del evento.

Feria del Libro 2026.

Quiénes pueden entrar gratis a la Feria del Libro

Uno de los puntos más relevantes de esta edición es la política de acceso, que amplía los sectores con entrada gratuita:

Ingreso gratis todos los días

  • Menores de hasta 12 años (acompañados por un adulto).
  • Docentes (con acreditación).
  • Personas con discapacidad.
  • Delegaciones escolares registradas.
  • Usuarios de Pase Cultural.

Ingreso gratis de lunes a viernes (excepto el feriado del 1 de mayo)

  • Estudiantes.
  • Jubilados y pensionados.

Extra clave

  • Entrada gratuita de lunes a jueves desde las 20, salvo el día inaugural (23 de abril) y el cierre (11 de mayo).

MÁS INFO

Una edición histórica: invitados, shows y política cultural

La Feria 2026 no es una más: celebra 50 años de historia con una programación ambiciosa. Habrá dos premios Nobel de Literatura, entre ellos Mo Yan y J. M. Coetzee, además de figuras internacionales y latinoamericanas de primer nivel.

La inauguración también marca un hito: por primera vez estará protagonizada por tres escritoras clave de la narrativa argentina contemporánea: Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada, con moderación de María O'Donnell.

El evento también tendrá shows musicales, festivales, debates sobre inteligencia artificial y memoria histórica, además de homenajes a figuras como Jorge Luis Borges, a 40 años de su muerte.

MÁS INFO

En clave regional, el país invitado de honor será Perú, con una propuesta cultural que conecta historia, literatura y territorios latinoamericanos. La Feria vuelve a posicionarse como un espacio de discusión política y cultural. Desde mesas sobre censura durante la dictadura hasta debates actuales sobre inteligencia artificial, el evento busca reponer esa memoria y proyectarla hacia el futuro.

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