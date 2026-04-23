Frío y heladas confirmadas: así estará el clima el fin de semana en Argentina

Las bajas en el mercurio se desarrollarán en amplias áreas del centro de la provincia de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el asentamiento de una nueva ola de frío en Argentina. El fenómeno se desarrollará a la par de lluvias fuertes previstas para la zona norte del país.

Conforme a los modelos térmicos actualizados este jueves por el organismo oficial, las bajas en el mercurio se desarrollarán en amplias áreas del centro de la provincia de Buenos Aires, incluyendo el sur y oeste, además de La Pampa, sur de Córdoba, San Luis y sur de Mendoza, con alta probabilidad de heladas.

"Desde el punto de vista agropecuario, este escenario representa un punto crítico. Las primeras heladas de la temporada pueden generar impacto en cultivos tardíos y requerir medidas de manejo en sistemas ganaderos, especialmente en regiones donde aún no se ha producido la adaptación al descenso térmico", alertó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.

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A pesar de las mejoras meteorológicas registradas en la mayor parte de la semana, el viernes 24 de abril se observará una retracción del núcleo de lluvias hacia el noreste, afectando principalmente a Corrientes, Misiones y el este de Entre Ríos, con extensión hacia Uruguay. En forma simultánea, comenzarán a registrarse precipitaciones débiles sobre el este de Santa Fe, anticipando el avance del sistema frontal.

El SMN mantiene activa la alerta amarilla por precipitaciones localmente fuertes para los departamentos de General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé. "Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h", amplió.

El aspecto térmico empezará a evidenciar cambios progresivos: mientras el norte aún conservará máximas de 25 °C a 28 °C, en la Patagonia se consolidará una masa de aire más fría, con temperaturas máximas por debajo de 12 °C y una frecuencia de mínimas inferiores a 0 °C en zonas cordilleranas y mesetas.