Feria del Libro 2026: 10 libros que no vas a poder dejar de leer y dónde conseguirlos.

Este jueves 23 de abril arranca la edición número 50° de la Feria del Libro de Buenos Aires. Hasta el 11 de mayo inclusive se podrá asistir a uno de los eventos literarios más importantes del país en búsqueda de lecturas, charlas con autores nacionales e internacionales y conocer sellos que salen de lo tradicional. Sin embargo, para muchas personas la cantidad de oferta puede resultar abrumadora, por lo que contar con una guía que oriente según los gustos puede resultar bastante útil.

Lo llamativo de un evento como la Feria del Libro es que conviven diferentes sellos y géneros en un mismo lugar, entonces se puede conseguir variedad sin caminar demasiado. Además, es un buen momento para comprar libros ya que suele haber varias ofertas y descuentos especiales. A continuación, un listado con 10 libros adictivos, de diversos géneros, que no vas a poder parar de leer y en qué stand conseguirlo en la Feria del Libro.

Diez libros que para comprar en la Feria del Libro (y que no vas a poder dejar de leer)

1) Comerás Flores - Lucía Solla Sobral (Riverside Agency - Stand 817, Pabellón verde)

Esta novela, catalogada como la revelación literaria del 2025, nos pone frente a la historia de Marina, una joven de 25 años que acaba de perder a su papá. En medio de ese estado de vulnerabilidad, conoce a Jaime, un hombre 20 años mayor que la absorbe por completo: la protagonista pierde a sus amigos, sus hobbies, sus pasiones y sus ganas de salir adelante por si sola. El debut literario de la escritora, editado por Libros del Asteroide, se convirtió en un libro necesario para volver a poner sobre la mesa la importancia del feminismo para reconocer situaciones de violencia y contar con una red de contención que te ayuden a salir adelante.

2) La Perrera - Gustavo Barco (Distribución Blatt & Ríos - Stand 525, Pabellón azul)

Para quienes busquen una lectura más fragmentada, esta antología de cuentos, editada por Cía Naviera Ilimitada, es una opción perfecta: propone un ritmo veloz, adictivo y, sobre todo, una temática cercana y realista. Entre la crónica y la ficción, los once relatos de La perrera retratan la vida en la ex Villa Piolín de Villa Soldati (hoy barrio Charrúa) durante las décadas de 1970 y 1980, a través de la voz de Gusty, hijo de inmigrantes bolivianos, desde su infancia hasta la primera adultez.

3) El Kiosco - Anette Melece (Libros del Zorro Rojo - Stand 415, Pabellón amarillo)

Las infancias también tienen su espacio en la Feria del Libro y el stand de Libros del Zorro Rojo es una de las mejores opciones para adquirir literatura infantil que atraiga a los más chicos, convoque a los adultos y forme un espacio de interacción con la literatura desde temprana edad. Este libro en particular es hermoso: durante años, el kiosco ha sido el pequeño hogar de Olga. Una vida monótona y rodeada de dulces la ha convertido en una mujer tan inmensa que ya no es capaz de atravesar la salida. Día tras día, saluda con esmero a todos sus clientes ¡e incluso sabe exactamente lo que necesita cada uno! Cuando Olga echa el cierre, a veces se siente triste, y se dedica a devorar revistas de viajes y a soñar despierta con contemplar el atardecer en una playa lejana, muy lejos de su kiosco. Un suceso inesperado da un vuelco a su vida y la empuja hacia el comienzo de una gran aventura.

4) Ore ore, la historia de todos mis yo - Hoshino Tomoyuki (Panorámica Libros - Stand 1915, Pabellón amarillo)

La literatura japonesa es, para mi, siempre un sí: nos abre la puerta a una cultura diferente, con una mirada sobre la vida muy particular y con un modo de vivir que difiere mucho al de occidente. Entonces, este libro muy reconocido, y editado en Argentina por También el Caracol, es la puerta de entrada perfecta para quienes quieren sumergirse en este mundo.

Hitoshi Nagano es un joven que sobrevive en un empleo precario y sin futuro. Un día, por puro impulso, se queda con un teléfono ajeno y lo usa para cometer una pequeña estafa conocida como ore ore «soy yo, soy yo» . Lo que nace como una transgresión insignificante desencadena una fractura en la realidad: de pronto, Hitoshi comienza a encontrarse con otros «yo». Primero es uno, después son diez, después cientos de versiones de sí mismo que ocupan su casa, su trabajo y su vida. En esta pesadilla surrealista, la identidad individual se disuelve en una colectividad absurda y la multiplicación se convierte en una lucha por la supervivencia donde los «yo» sobrantes deben ser eliminados. Tomoyuki Hoshino nos sumerge en un viaje inquietante hacia el corazón del Japón contemporáneo y nos confronta con una sospecha: nadie es especial, cualquiera puede ser reemplazado.

5) Guía no definitiva del morfi porteño - Silvina Reusmann y Cayetana Vidal (Monoblock - Stand 1508, Pabellón amarillo)

Este libro entra en la categoría de libros objeto, esos que ves y de tan lindos que son ya te dan ganas de tenerlos. Pero no es solo eso, es un libro con un contenido interesantísimo, bien curado y con mucha información valiosa. Un libro para quienes aman comer bien, opinar sobre comida o simplemente perderse en las veredas de Buenos Aires en la búsqueda de un bodegón aún desconocido pero que está 100% a punto para volverse tendencia. Con platos icónicos, historias curiosas, reversiones ingeniosas, páginas para anotar tus propias aventuras gastronómicas y sugerencias de más de 350 lugares para explorar, esta guía es una celebración de la cocina que nos define: la pizza con muzza hasta el borde, el choripán antes de la cancha, la milanesa XXXL para compartir.

6) Subacuática - Melina Pogorlesky (Panorámica Libros - Stand 1915, Pabellón amarillo)

Esta novela deja algo en claro: no hace falta escribir algo larguísimo para que quede grabado. En poco menos de 100 páginas, esta historia editada por Odelia, nos pone frente a un padre primerizo que, además de estar aprendiendo a cuidar a otro ser humano, está atravesando el duelo de haber perdido a su pareja y mamá de su hija. Es una historia conmovedora de inicio a fin, escrita con tal cercanía que, por más que nos relate un hecho triste, un poco nos calienta el corazón.

7) Aquí Argentina, crueldades, política y mariconería - Gabriela Borelli (Penguin Random House - Stand 1017, Pabellón verde)

La cultura atraviesa todo. Conocida como un modo de expresión y utilizada para presentar visiones del mundo, tomó varias formas a lo largo de la historia mundial. Pero en Argentina precisamente fue utilizada como herramienta política en diversas épocas históricas y, como tal, también fue atacada y censurada. Hoy día, con un Gobierno que apunta con su “motosierra” a toda expresión artística y cultural, Gabriela Borrelli se preguntó: “¿De qué se trata la batalla cultural? ¿Quiénes son sus actores”. Sobre este análisis se trata Aquí Argentina, editado por Sudamericana.

8) La suerte de tu lado - Marina Larrondo (Panorámica Libros - Stand 1915, Pabellón amarillo)

El catálogo de El Gato y la Caja es uno de los más atractivos para quienes busquen ensayos. Y este libro en particular destaca por una cuestión: abarca un tema super interesante sin solemnidad, es muy sencillo de leer. Una larga serie de abortos recurrentes pone el relato en movimiento. Marina Larrondo es socióloga pero escribe como un detective privado.

Esta crónica en primera persona está planteada como una pesquisa y, en el afán de encontrar una respuesta, la autora no deja piedra sin levantar. Analiza el sistema de salud argentino, explica paso a paso cómo funciona la medicina reproductiva, disecciona el modus operandi de las facilitadoras de terapias holísticas, investiga el pensamiento mágico en las clases medias, recupera historias, estadísticas y literatura.

9) La Paciencia del agua sobre cada piedra - Alejandra Kamiya (Big Sur - Stand 1707, Pabellón amarillo)

Alejandra Kamiya es una de las cuentistas contemporáneas más increíbles que tenemos. Escribe como si las palabras le brotaran de las manos y con la naturaleza como inspiración, pero sus relatos toman formas inesperadas, oscuras y llamativas. Esta antología editada por Eterna Cadencia, nos presenta una serie de relatos que indagan sobre el vínculo entre lo animal y lo humano, entre lo cotidiano y lo onírico, entre lo dicho y lo sugerido. Y es precisamente en esos intersticios donde su estilo explota, pero no pomposamente, sino con la modestia certera de la gota de agua que va horadando toda superficie, sobre todo las de papel.

10) Una traición mística - Alejandra Pizarnik (Penguin Random House - Stand 1017, Pabellón verde)

Conocida por su poesía, Alejandra Pizarnik aprovechó el anonimato en la prosa para desenvolver un lado de su escritura que no tiene nada que envidiarle a los versos. Este libro, editado por el sello Lumen, es eso: una antología de los mejores textos en prosa de Pizarnik, quizá la parte más desconocida de una obra en la que los géneros se transgreden constantemente.