La Separación de Martín Kohan: qué hacer con el desgaste silencioso del amor.

¿Existe una forma de querer bien y para siempre? ¿Qué pasa cuando la lucidez borra a la costumbre del amor? ¿Hay una forma de revivir el amor cuando ya se es consciente de que no existe más? Este sentimiento humano, el más común y el más difícil de todos, es el tema central en La Separación, el último título de Martín Kohan publicado por Anagrama. Con la sutileza que lo caracteriza, y haciendo pleno uso de su talento para la observación, el autor consagrado nos presenta una historia profunda y atrapante sobre lo que creemos que es el amor y la costumbre, un duelo difícil de aceptar y afrontar.

Fernando viaja hacia La Paz, un pueblo de Traslasierra donde vive su hermano Juan Pablo, quien acaba de separarse de Rosario luego de "una vida" juntos. La inminente depresión de su hermano es lo que lleva al protagonista a tomarse un micro desde Retiro hacia el pueblo cordobés, pero no sabe que este viaje de "rescate" lo llevará a un proceso de introspección profundo donde pondrá en duda su propia relación con Natalia. Al principio percibe la crisis pero intenta disuadirla, luego la bautiza como un "bache" y, finalmente, entiende que a veces la costumbre puede matar al amor; y otras, simplemente, transformarlo.

Particularmente pienso que Martín Kohan tiene la cualidad principal que debe tener un buen escritor: sabe mirar donde otros no. En este título queda clarísimo. La historia se construye en base a observar más allá de lo superficial, en entender que las buenas tramas se logran a partir de tejer un entramado de paisajes, pensamientos y personajes; habitar la mente del protagonista y comprender el recorrido mental que hace para pensar como piensa. Y eso es exactamente lo que sucede en La Separación: una historia que podría ser la de cualquiera pero que, con la cuota justa de descripción, puede convertirse en una trama atrapante y sumamente memorable.

Más que una novela sobre el amor, La Separación es una novela sobre la conciencia del amor: sobre ese momento en el que ya no alcanza con sentir, porque aparece el pensamiento, la duda, la distancia. Tal vez no exista una manera de querer bien y para siempre, ni una forma de revivir lo que ya se sabe terminado. Pero en esa conciencia, incómoda y lúcida, es donde Kohan encuentra el verdadero conflicto: no en el final de una relación, sino en el momento en que ya no se puede sostener la ilusión de que todo sigue igual.

Sobre el autor

Martín Kohan nació en Buenos Aires en enero de 1967. Enseña Teoría Literaria en la Universidad de Buenos Aires. Publicó tres libros de ensayo, dos de cuentos y seis novelas antes de ganar, en 2007, el Premio Herralde de Novela con Ciencias morales, llevada al cine en 2010. Posteriormente publicó Cuentas pendientes, Fuera de lugar, Confesión y, su título más reciente, La separación.