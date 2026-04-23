Nelson Castro destrozó a Milei por la censura a periodistas en Casa Rosada: "Es una..."

Nelson Castro fue muy duro con Milei.

El clima político sumó un nuevo capítulo de tensión y esta vez el foco estuvo puesto en una decisión de Javier Milei que sacudió de lleno al mundo del periodismo. Lo que comenzó como un conflicto puntual terminó escalando hasta convertirse en una medida general que generó fuerte rechazo.

Milei restringió el ingreso de periodistas a Casa Rosada

Todo se desató cuando el gobierno de Javier Milei avanzó con una determinación inédita: restringir el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida fue justificada bajo la sospecha de un supuesto “espionaje ilegal”, una explicación que no tardó en generar polémica.

El mensaje que recibieron los trabajadores de prensa fue tan sorpresivo como contundente. Se les informó que, de manera preventiva, se les retirarían las huellas dactilares utilizadas para el ingreso al edificio. Un paso que, en la práctica, implica limitar su acceso cotidiano al lugar donde desarrollan su trabajo.

El gobierno ya no deja entrar periodistas a Casa Rosada.

El conflicto tuvo un detonante concreto. Desde el área de seguridad se presentó una denuncia penal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, ambos de TN, por haber registrado imágenes dentro de la sede gubernamental en el marco de un informe periodístico.

La opinión de Nelson Castro

En medio de este escenario, una de las voces que salió a cuestionar la decisión fue la de Nelson Castro. En su editorial en Radio Rivadavia, el conductor no dudó en marcar su postura.

“Yo no lo hubiera hecho así, pero de ahí a una denuncia penal por espionaje es una barbaridad propia del gobierno”, sostuvo, dejando en claro que, más allá del debate sobre los métodos periodísticos, la respuesta oficial le resulta desmedida.

Pero no se quedó ahí. También apuntó directamente contra la decisión de restringir el acceso a la prensa. “Quitarle las acreditaciones a todos los periodistas es un hecho inaceptable”, afirmó, en una frase que sintetiza el malestar que empezó a crecer en el ambiente.

La medida abrió un debate más amplio sobre los límites, el rol del periodismo y la relación con el poder político. Mientras desde el Gobierno defienden su accionar, desde distintos sectores advierten sobre el precedente que puede generar.

Lo que parecía un episodio aislado terminó convirtiéndose en un conflicto de mayor escala. Y con posiciones cada vez más firmes de ambos lados, todo indica que la discusión está lejos de cerrarse.