En LN+ destrozaron al gobierno de Milei por la censura a periodistas: "Es una..."

En LN+ destrozaron a Javier Milei por la censura a periodistas.

El gobierno de Javier Milei revocó este jueves 23 de abril por la mañana las acreditaciones para entrar a Casa Rosada a todos los periodistas, del primero al último, amparándose en que el informe publicado en el programa que Luciana Geuna conduce en TN (donde pasaron imágenes del interior del recinto captadas por unos anteojos con cámara oculta) vulneraban la seguridad nacional y se encuadraba en un "espionaje ilegal".

Un gran número de medios repudiaron la decisión tomada por el ejecutivo, incluyendo LN+. Allí, Paulino Rodríguez abrió su programa de la tarde haciendo un editorial sobre la determinación de cerrarle las puertas de la Casa de Gobierno a sus colegas, criticando seriamente la medida.

El gobierno de Javier Milei revocó las acreditaciones de los periodistas para entrar a Casa Rosada.

¿Qué dijeron en LN+ sobre la censura a periodistas de Milei?

"Sin precedentes, la primera vez en democracia que ocurre. Se cerró la sala de periodistas de la Casa Rosada. Inédito. Nunca antes había sucedido", expresó primeramente Paulino, añadiendo luego que esta "es una situación gravosa, de una gravedad inusitada, institucionalmente descriptiva de cómo el poder ve a los medios más allá del propio presidente, que ha hecho alusiones hasta personales para con muchos colegas".

"Hay una idea en el Gobierno de trasladar a los periodistas acreditados en Casa Rosada, probablemente con un gazebo hacia otro lugar, fuera de la Casa Rosada pero dentro del predio", explicó respecto a los pasos a seguir para el Gobierno. "La verdad que estamos frente a la perspectiva de un gobierno que ha limitado el acceso a la información pública, que no da conferencia de prensa en términos de lo que el presidente suele hacer, solo conversa con personas más bien afines", continuó.

"Estamos en el contexto de un gobierno que ha hecho un culto de la palabra 'libertad', pero restringiendo la libertad, es muy curioso", sostuvo, haciendo foco en "la libertad de ejercer el periodismo, que le ha puesto corralito a los periodistas cuando han tenido que intervenir en algunas manifestaciones, que los ha limitado como nunca antes en las aperturas de sesiones ordinarias del Congreso". "Ya es una conducta, los gobiernos en general siempre tienden a batallar, pugnar, contra todos aquellos que molestan. Que cuentan lo que el poder no quiere que se sepa, más allá de que están los propagandistas de siempre. De este, del anterior, del próximo gobierno. Pero ya es una conducta, una hoja de ruta, preocupante", analizó.

"Creo que el eslabón más importante, el botón de muestra más relevante, se vio en las últimas horas, cuando se les quitó la posibilidad de entrar a la Casa Rosadas, bajando el control biométrico. Nunca antes en la historia democrática pasó, eh. Nunca. El argumento es una denuncia que tramitan ya en la Justicia, por parte del propio Gobierno, con legítimo derecho y por lo que cree que fue un espionaje ilegal por parte de periodistas que se extralimitaron en una investigación periodística de cámaras ocultas, tan frecuentes; tan importantes; tan alumbradoras en otros tiempos en la Argentina. La reacción es una reacción absolutamente inédita", concluyó.