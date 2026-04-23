Antonio Laje justificó la censura del gobierno a los periodistas.

Los periodistas acreditados para ingresar a Casa Rosada se despertaron este jueves 23 de abril con la notificación de que sus credenciales iban a ser retiradas, una medida que el gobierno de Javier Milei tomó luego de una denuncia de espionaje ilegal contra TN, luego de que en el programa de Luciana Geuna mostraran imágenes del interior del recinto tomadas por anteojos con cámara escondida.

Esto generó una enorme repercusión en las redes sociales, así como también en los diferentes medios de comunicación. Mientras que la inmensa mayoría repudió esta censura que el ejecutivo está efectuando, hubo quienes justificaron la medida, entre ellos Antonio Laje durante su programa de A24.

¿Qué dijo Antonio Laje sobre la censura a los periodistas?

"Para mí es una vergüenza lo que pasó con las cámaras. Vos no podés entrar a la Casa de Gobierno con anteojos filmando. Si querés filmar, tenés que pedir autorización, que además es muy probable que en determinados lugares te dejen filmar para ver como es la Casa de Gobierno por dentro. Pero no podés hacer eso", expuso Laje en vivo. Seguido a eso, apuntó: "Andá a hacerlo a Estados Unidos. Si no sos contrario a Estados Unidos, andá a hacer eso a la Casa de Gobierno de Cuba. Es una locura".

Tras reiterar que "no se puede entrar a filmar de manera ilegal, porque no te autorizaron a filmar", señaló que "hoy a esta hora tenés una denuncia penal de Casa Militar" y lanzó de manera errónea: "Entiendo o estimo que lo que habrán cancelado son las huellas digitales y te dejarán entrar con acreditaciones hasta tanto revisen los sistemas de seguridad". "No me van a dejar pasar", expuso su colega en el panel. "¿No te dejan pasar?", repreguntó el presentador. "No, ninguno de los colegas, por tiempo indeterminado. Hay que ver cómo evoluciona el caso", indicó.

"Yo creo que van a dejar pasar, pero con otros controles", supuso, tras lo cual su colega acotó: "Posiblemente en los próximos días. Hoy a la mañana se amaneció con esa novedad, que dieron de baja todas las huellas". Finalmente, Laje justificó el accionar del gobierno, comentando que "hay un tema de seguridad importantísimo" que vulneraría ese acto, que "además no tiene un valor periodístico alto".