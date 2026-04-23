Grupo Orlegi vende a club mexicano Atlas con intención de acabar con multipropiedad en fútbol mexicano

​Grupo Orlegi anunció el jueves la venta del club Atlas al Grupo empresarial PRODI, presidido por José Miguel Bejos, en un paso más ‌para acabar con la multipropiedad ‌en el fútbol mexicano.

Grupo Orlegi, que también es dueño del club Santos Laguna, agregó que la venta fue aprobada por la Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en una sesión ordinaria celebrada el jueves, y que la operación está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

El monto de la transacción no se dio a conocer, pero versiones de prensa ​indican que fue de ⁠entre 200 y 250 millones de dólares.

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"Este proceso se condujo bajo criterios ‌de diligencia, orden y transparencia, garantizando que la nueva propiedad ⁠cuente con las capacidades necesarias para dar ⁠continuidad al proyecto institucional y potenciar el desarrollo futuro de Atlas", dijo el presidente del Consejo de Administración de Orlegi, Alejandro Irarragorri, citado en el comunicado.

"Confiamos ⁠en que, bajo el liderazgo de José Miguel Bejos y su ​equipo, el club continuará su evolución, en beneficio de ‌su afición, de Jalisco (estado sede del club) ‌y del fútbol mexicano", agregó.

Atlas, fundado en 1916 en la ciudad ⁠occidental de Guadalajara, en el estado de Jalisco, ha sido campeón del fútbol mexicano en la temporada 1950-51, y en los torneos Apertura 2021 y Apertura 2022, estos dos últimos bajo la administración de Grupo Orlegi.

"Esta operación constituye ​un hito ‌relevante para el fortalecimiento del fútbol mexicano y refrenda la confianza en el potencial de los clubes que integran la Liga MX, así como en el desarrollo y profesionalización de la industria en México", detalló el comunicado.

En el periodo de transición, Orlegi continuará a ⁠cargo de la gestión operativa del club hasta el 30 de junio, y a partir del 1 de julio, dicha responsabilidad será asumida de manera exclusiva por PRODI.

El empresario José Miguel Bejos es dueño del equipo de béisbol Pericos de Puebla y comisionado de la Gira Profesional Mexicana de Golf. También es inversionista del sector inmobiliario y de construcción, y socio fundador de Imágenes y Muebles Urbanos, ‌empresa especializada en mobiliario urbano y publicidad exterior.

"Reconocemos que la grandeza del club reside en sus aficionados, en su identidad y en su historia. Por ello ratificamos que Atlas mantendrá su sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que trabajaremos para consolidar un proyecto deportivo sólido que permita construir un equipo competitivo ‌que represente con orgullo a la afición rojinegra dentro y fuera de la cancha", publicó Grupo PRODI en sus redes sociales.

"Grupo PRODI expresa su agradecimiento a la Federación Mexicana ‌de Fútbol por ⁠su acompañamiento en este proceso, así como a los actuales propietarios del club por su apertura y disposición. Una vez concluidas ​las aprobaciones necesarias, incluyendo las regulatorias en materia de competencia económica, se dará a conocer el plan integral para el futuro del club, con objetivos claros en materia deportiva, institucional, social y de infraestructura", agregó.

Con información de Reuters