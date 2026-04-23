Descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers

Una formación del tren Sarmiento, que conecta a la zona oeste del conurbano con la Ciudad de Buenos Aires, descarriló a la altura de Liniers este jueves por la tarde. El incidente sucedió a las 17:55 y limitó la circulación entre las estaciones Haedo y Moreno.

Trenes Argentinos informó que la formación afectada se dirigía a Moreno cuando descalzó a la altura de Liniers. "El incidente se produjo en el primer bogie del primer coche, sobre un cambio de vías donde los trenes circulan a baja velocidad", detalló la empresa estatal, en diálogo con El Destape.

Ante esta situación, se procedió de acuerdo con el protocolo y se evacuó a los pasajeros de la formación. Por esta razón, el servicio funcionó limitado entre Haedo y Moreno, desde las 17:55 y hasta las 18:40, afectando a los pasajeros de Ramos Mejía, Ciudadela, Liniers, Villa Luro, Floresta, Flores y Once.

Desde las 18:40, el servicio se restableció de manera completa entre Once y Moreno, sin detenerse en Liniers en sentido a Moreno. Durante el incidente no se registraron heridos.

Precio del boleto en el tren Sarmiento hoy

Los precios del tren Sarmiento (AMBA) desde abril de 2026, con SUBE registrada, varían por distancia: $ 280 (0-12 km), $ 360 (12-24 km) y $ 450 (más de 24 km). Con Tarifa Social, los costos son $ 126, $ 162 y $ 202,50 respectivamente. Sin registrar la SUBE, la tarifa mínima casi se duplica.

Tarifas con SUBE Registrada:

Sección 1 (0-12 km): $ 280,00.

Sección 2 (12-24 km): $ 360,00.

Sección 3 (+24 km): $ 450,00.

Tarifas con Tarifa Social:

Sección 1: $ 126,00.

Sección 2: $ 162,00.

Sección 3: $ 202,50.

En caso de no tener la tarjeta SUBE registrada o se desee abonar con efectivo, el costo del boleto será de $ 560 para el tramo mínimo.

Nuevo aumento de colectivos en mayo

El boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a aumentar en mayo de 2026, tras conocerse el dato de inflación de marzo difundido por el INDEC. Con el nuevo esquema de actualización automática, las tarifas subirán 5,4%, lo que representa el incremento mensual más alto del último año.

La suba impactará tanto en las líneas que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires como en las de la Provincia de Buenos Aires. En algunos casos, el valor del viaje superará los $ 1000, especialmente para los usuarios bonaerenses.

Nuevos valores estimados en Ciudad de Buenos Aires:

0 a 3 km: $ 753,86

3 a 6 km: $ 837,65

6 a 12 km: $ 902,19

12 a 27 km: $ 966,77

Nuevos valores estimados en Provincia de Buenos Aires: