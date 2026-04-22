En medio de las denuncias sobre estudiantes armados en las aulas en distintos puntos del país, las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y Asuntos Penales del Senado le dio dictamen al proyecto de Regularización de Armas de Fuego, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

El plenario de comisiones tuvo la exposición del titular del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan, que garantizó que "el Estado nacional no los va a perseguir por tenencie ilegítima de armas, a cambio de que la destruya o la regularicen".

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Según los números del año 2025 que expuso el el ex senador bonaerense, hay un total de 950.353 armas, de las cuales 355.149 tienen usuarios vigentes y las restantes 595.204 los tienen vecidos.

"Para nosotros, el legítimo usuario de armas es una persona responsable y ajustada a derecho, por lo que necesitamos saber quién tiene las armas, dónde y cómo, porque las mismas no desaparecen y el Estado requiere esa información como insumo indispensable para la Justicia, el Ministerio de Seguridad y las distintas dependencias provinciales y municipales que la requieran", señaló Allan, que había sido acusado de ser parte de la denominada GESTAPO sindical durante la presidencia de Mauricio Macri.

El bloque Justicialista había presentado un dictamen de minoría, que firmó la senadora Anabel Fernández Sagasti. Sin embargo, ningún miembro del interbloque peronista se hizo presente en el plenario de las comisiones.

Hace unas semanas que el oficialismo no encuentra voluntades para sesionar en la Cámara alta. Fuentes de la bancada de LLA creen que el Congreso vive el rebote del punto muerto en el que está la Casa Rosada por la saga de revelaciones sobre el presunto incremento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Es más simple, no hay dictámenes", acotó otra voz. Como sea, se estima que el foco en el Senado ahora estará en el proyecto de reforma electoral que envió el Ejecutivo.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, hizo uso de la palabra para referirse a las denuncias de estudiantes que fueron a establecimientos educativos con armas, amenazando con tiroteos, y afirmar que el proyecto "genera una protección a las escuelas, los niños y las familias".

"La provincia tiene la capacidad legítima de saber quién tiene un arma o no a través de una clave. Si existe una amenaza, esa provincia entra y puede saber si una amenaza en un colegio o algunas de las familias o personas de esa escuela tiene un arma", explicó la ex ministra de seguridad.

La jefa de la bancada oficialista tiró una pared con Allan - que llegó de su mano a LLA y a la gestión nacional- para que señale qué provincias no adhirieron a los convenios con Nación para acceder a este sistema. Las que no firmaron fueron La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa: todas gobernadas por gestiones enfrentadas a la gestión de Milei.

El proyecto había aprobado en Diputados en octubre de 2024 y había tenido como principal impulsora a Bullrich, en ese entonces ministra de seguridad. Con el dictamen de las comisiones del Senado, el texto está en condiciones de ser tratado en el recinto.

El avance del proyecto de Regularización de Armas de Fuego se da semanas después del asesinato de un chico a manos de un compañero de colegio que fue con un arma en Santa Fe. A este episodio, le siguió el crecimiento de situaciones de estudiantes que amenazan con ir armados (o que incluso aseguran planear homicidios masivos), que se replicaron en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires.

Según el proyecto, "las personas humanas que tuvieren armas de fuego clasificadas de conformidad con la normativa vigente como de 'uso civil' o de 'uso civil condicional', o sus repuestos principales, que carezcan de registración anterior o que teniéndola hubiere devenido en irregular, deberán presentarse dentro de los trescientos sesenta (360) días de la entrada en vigencia de la presente ante la ANMAC" para "obtener la autorización pertinente, si procediera".

"Si las personas comprendidas en el párrafo primero del presente carecieran de la condición de legítimo usuario de armas de fuego en la categoría respectiva deberán iniciar el trámite presentando la solicitud junto con la autorización de tenencia del material correspondiente. Si se encontraren impedimentos registrales y/o técnicos graves, se instarán los procedimientos administrativos y/o judiciales necesarios para hacerse del material involucrado", continuó.

Se estipula además "a partir del 1º de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2027", como nuevo plazo de ejecución del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.