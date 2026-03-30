Santa Fe: las imágenes del ataque del alumno armado que mató a un compañero en un colegio

Un alumno entró armado a la Escuela N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero. Tras el ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13, falleció

Conforme a la información preliminar, el adolescente, que tendría entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13, falleció.

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El hecho ocurrió este lunes por la mañana en el colegio ubicado sobre la calle J. M. Bullo al 1402, en San Cristóbal. Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad..

“La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta”, señalaron. Respecto al agresor, se confirmó que fue detenido por la Policía. La escuela fue evacuada de inmediato y la zona acordonada.

Algunos compañeros del tirador grabaron videos con sus teléfonos celulares, registrando tanto el momento de los disparos como las corridas desesperadas de los estudiantes que intentaban escapar. Esas imágenes comenzaron a circular en redes sociales y se convirtieron en parte de la evidencia que analiza la Justicia.

Cabe recordar que San Cristóbal es una ciudad de la provincia de Santa Fe, cabecera del departamento homónimo, fundada en enero de 1894 y ubicada a 179 kilómetros al norte de la capital provincial. La comunidad local se encuentra consternada y exige respuestas sobre cómo un adolescente pudo acceder a un arma de fuego.

Quién era la víctima del alumno que atacó en el colegio de Santa Fe

Respecto a la víctima, Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, confirmó que la víctima pertenecía a una familia con historia en la Municipalidad local. “Acá todos conocen a los padres, al abuelo, a la tía... Fueron y son todos empleados municipales”, expresó en diálogo con Infobae en Vivo.

Muñoz adelantó que la Municipalidad decretará asueto y duelo a nivel local. "Vamos a suspender todas las actividades que teníamos programadas para la semana que tenga que ver con lo ejecutivo municipal", afirmó. Y en esa línea, agregó:“Hay una conmoción grandísima en nuestra ciudad. Se escucha el ruido de los pájaros nada más. Hay un respeto y un luto absoluto”.