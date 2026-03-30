Horror en Santa Fe: un alumno entró armado a un colegio y mató a un compañero

Un alumno entró armado a la Escuela N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero. Además hirió a varios estudiantes, según las primeras declaraciones del Municipio a la prensa. Hay fuerte conmoción en el lugar. “El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.

El ataque sucedió a las 7:15, cuando los chicos se encontraban en un patio interno esperando que izaran la bandera, en el inicio de la jornada escolar. En ese momento, uno de los estudiantes sacó una escopeta de la mochila y comenzó a disparar. Mató a uno de sus compañeros y habría herido a otros dos con perdigones.

Fuentes oficiales confirmaron que el agresor tiene 15 años y que cursa tercer año en el establecimiento educativo. La víctima, en tanto, era un estudiante de primer año, lo que marca una diferencia de edad y trayectoria escolar que acentúa la conmoción entre la comunidad educativa.

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Qué ocurrió con los heridos de ataque en el colegio de Santa Fe

En relación con los heridos, se precisó que uno de ellos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en la cara y el cuello, lo que evidencia la gravedad de las lesiones. El otro estudiante, por su parte, presenta heridas de menor consideración y permanece bajo observación médica.

Asimismo, la situación pudo ser controlada tras intervención de un asistente escolar, quien se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta. Este accionar fue clave para evitar que el episodio tuviera consecuencias aún más trágicas. Posteriormente, el atacante fue detenido y la escuela evacuada de inmediato. La Policía de Santa Fe acordonó la zona y desplegó un operativo de seguridad, mientras se abrió una investigación judicial para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

Por su parte, el funcionario municipal Muñoz explicó que “tomamos conocimiento a través del centro de monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al ver que todos los estudiantes salían corriendo del colegio”. De este modo, se activaron los protocolos de emergencia.

En paralelo, docentes del establecimiento señalaron que el joven agresor era considerado un buen alumno y que nunca había mostrado problemas de conducta. Este dato genera aún más desconcierto, ya que la reacción violenta no se correspondía con su desempeño previo en la institución.

Algunos compañeros del tirador grabaron videos con sus teléfonos celulares, registrando tanto el momento de los disparos como las corridas desesperadas de los estudiantes que intentaban escapar. Esas imágenes comenzaron a circular en redes sociales y se convirtieron en parte de la evidencia que analiza la Justicia.

Cabe recordar que San Cristóbal es una ciudad de la provincia de Santa Fe, cabecera del departamento homónimo, fundada en enero de 1894 y ubicada a 179 kilómetros al norte de la capital provincial. La comunidad local se encuentra consternada y exige respuestas sobre cómo un adolescente pudo acceder a un arma de fuego.

Finalmente, el hecho trae a la memoria la masacre de Carmen de Patagones, ocurrida en septiembre de 2004, cuando Rafael “Junior” Solich, también de 15 años, disparó contra sus compañeros en el aula. En aquella ocasión murieron tres estudiantes y cinco resultaron heridos.