La burrada del secretario de Cultura Leonardo Cifelli en la Feria del Libro.

La inauguración de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires estuvo marcada por una apertura tensa con el discurso del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien fue recibido con abucheos. Y durante sus palabras frente al atril el productor teatral soltó una burrada que se hizo rápidamente viral, al referirse al escritor Jorge Luis Borges.

Los repudios al funcionario del Gobierno nacional se produjeron desde el inicio de su discurso, pero lo peor llegó cuando mencionó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, la Secretaria General de la Presidencia. “Chicos, basta, son cuatro”, lanzó Cifelli en medio de las interrupciones, y pidió además “bajar las pancartas” en referencia a carteles críticos exhibidos entre el público.

Luego de destacar presuntos logros del Gobierno en cuanto a cuestiones culturales, Cifelli sentenció: “Este fue un desarrollo que ha sido posible gracias al liderazgo del Presidente de la Nación, Javier Milei, y al acompañamiento constante de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei”. En ese momento comenzaron los silbidos y abucheos más fuertes. "Por si no entendieron, se los repito de nuevo. Gracias a Javier Milei y Karina Milei”, arremetió.

Pero sobre el final del acto, Leonardo Cifelli cometió una burrada al leer su discurso: "Para cerrar, a 40 años de su muerte, es imposible no recordar al gran escritor argentino Jorge Luis Bórgeres". La mala pronunciación del secretario de Cultura de la Nación rápidamente se hizo viral en redes sociales.

La historia del libro con el que Borges se inició en la escritura

Borges publicó su primer libro, "Fervor de Buenos Aires", a los 23 años, una obra en la que capturó las calles de su ciudad natal poniendo en versos sus lugares: desde "Las calles", pasando por "La Recoleta", a "El sur" y "La Plaza San Martín". Escribió los poemas entre 1921 y 1923 y el libro se imprimió en tan solo cinco días en la Imprenta Serantes, en julio de 1923, antes de que regresara a Europa junto a su familia.

La tirada fue de solo 300 ejemplares realizados en una imprenta conocida por haber publicado la revista pornográfica "Mimí". Borges negoció un libro de 64 páginas, pero a último momento se vio obligado a eliminar cinco poemas que no cabían en ese volumen final. A pesar de los contratiempos, este es considerado el libro con el cual Borges iniciaba el camino literario hoy reconocido en todo el mundo.