A través de la resolución 2194/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) prohibió el uso, la distribución y la comercialización de un óleo calcáreo para bebés.

La medida alcanza a todo el territorio nacional. El producto en cuestión es una Emulsión Limpiadora a base de Óleo Calcáreo de la marca Promarc Fresh Club y según comunicó el organismo, los lotes implicados son L162 con vencimiento el 11/26; L438 con vencimiento el 4/27; y el L552 con vencimiento el 6/27.

La medida de la ANMAT se enmarca en su rol de garantizar que los productos comercializados cumplan con las normas vigentes de sanidad y seguridad para que no causen daños en los consumidores posteriormente.

Por qué la ANMAT prohibió el óleo calcáreo para bebés

Hace algunas semanas, se reportó el caso de una nena que presentó efectos adversos luego de usar esta emulsión. Se trata de una bebé de dos meses y medio que comenzó a tener síntomas de irritación dérmica.

Por tal motivo, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) se comunicó con Laboratorios Inava S.A., a cargo de la elaboración del producto, para que entregara documentos y registros de calidad sobre los lotes que tuvieron problemas.

Al brindar los datos de producción, se pudo constatar que la emulsión había sido fabricada con conservante propilparabeno, un elemento cuyo uso está prohibido para la elaboración de este tipo de productos desde abril de 2022.

Fue una disposición de la propia ANMAT la que restringió la utilización del conservante en aquel momento. Además, dieron un plazo de 36 meses para que los productos se adecúen: en el caso de la emulsión de Inava, la documentación sostiene que se fabricó en octubre de 2025, es decir, por fuera de ese período estipulado.

Así lo dejaron expuesto en la resolución que difundieron este viernes. "Mediante Orden de Inspección (OI) N° 2026-657-DVS-192, se ordenó una inspección de fiscalización de producto en el establecimiento elaborador LABORATORIOS INAVA SA en donde el área técnica corroboró la liberación al mercado de diversos lotes del producto en cuestión que habían sido elaborados con propilparabeno por fuera del plazo de adecuación establecido por la Disposición ANMAT N°2709/22, a saber, el Lote 552 (vencimiento 6/27), el Lote 162 (vto. 11/26) y el Lote 438 (vto. 4/27)", detallaron.

Asimismo, el organismo inhibió preventivamente la actividad de importación de Glam Distribuciones S.R.L. debido a "irregularidades en los avisos de importación presentados por la compañía". ANMAT constató que la empresa distribuía productos con la firma de otra farmacéutica que no está registrada en la Administración Nacional.