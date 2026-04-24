Cuándo se va el dólar a $2.000 en Argentina, según una consultora de referencia mundial

Focus Economics proyectó a cuánto va a estar el tipo de cambio

Un reciente informe de FocusEconomics, una de las consultoras internacionales más seguidas por bancos, fondos de inversión y analistas macroeconómicos, trazó un nuevo escenario para la economía argentina y puso fecha estimada a una pregunta que domina al mercado: cuándo podría llegar el dólar oficial a los $2.000.

El relevamiento reúne proyecciones de más de 40 consultoras privadas y entidades financieras, y plantea un sendero de suba gradual del tipo de cambio para 2026 y 2027, sin saltos bruscos, bajo un esquema de devaluación administrada.

Cuándo llegaría el dólar a $2.000

Según el consenso relevado por FocusEconomics, el dólar oficial cerraría 2026 en torno a $1.699,2 y seguiría avanzando durante 2027 hasta ubicarse en $1.956,6 hacia diciembre.

Esto implica que, de mantenerse esa dinámica, el tipo de cambio quedaría muy cerca de los $2.000 a fines de 2027 y podría superar ese nivel recién en los primeros meses de 2028, salvo cambios bruscos en el escenario económico local o internacional. En otras palabras, para el mercado internacional el dólar no llegaría a los $2.000 durante 2026, sino que recién rozaría ese valor hacia el cierre de 2027.

Cuánto va a estar el dólar en 2026

Cómo sería la suba del dólar en 2026

El informe prevé una trayectoria ascendente pero controlada para el dólar oficial durante este año, acompañando parcialmente la inflación y evitando atrasos cambiarios.

Proyección mensual 2026

Mes Dólar oficial estimado Abril $1.492 Mayo $1.540 Junio $1.593 Julio $1.630 Agosto $1.650 Septiembre $1.670 Octubre $1.680 Noviembre $1.690 Diciembre $1.699

De cumplirse estas previsiones, el tipo de cambio seguiría una pendiente moderada, sin shock devaluatorio.

Qué esperan para 2027

Para el año electoral de 2027, los analistas proyectan que continuará el mismo esquema de deslizamiento gradual.

Proyección mensual 2027

Mes Dólar oficial estimado Enero $1.742 Febrero $1.770 Marzo $1.790 Abril $1.811 Mayo $1.840 Junio $1.860 Julio $1.890 Agosto $1.910 Septiembre $1.930 Octubre $1.943 Noviembre $1.950 Diciembre $1.957

El nivel de $2.000 quedaría entonces a una distancia relativamente corta del cierre de 2027.

Qué opinan 40 economistas del dólar

Por qué no proyectan un salto brusco

El escenario base de FocusEconomics supone que el Banco Central sostendrá una estrategia de correcciones graduales del tipo de cambio, utilizando una política de microdevaluaciones y administración del mercado cambiario.

Ese esquema buscaría:

Evitar un atraso fuerte del dólar real

Moderar el traslado a precios

Dar previsibilidad a empresas e importadores

Reducir expectativas devaluatorias

Sin embargo, cualquier tensión financiera, caída de reservas, shock externo o aceleración inflacionaria podría modificar el sendero previsto.

Qué pasa con la inflación en 2026 y 2027

El mismo informe advierte que la inflación seguiría siendo uno de los principales desafíos de la economía argentina. Las proyecciones apuntan a una desaceleración más lenta de lo esperado, con una nominalidad todavía alta durante 2026 y una baja más visible recién en 2027. Eso explica por qué el dólar seguiría subiendo: la corrección cambiaria acompañaría parcialmente la dinámica de precios internos.