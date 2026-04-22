Devaluación y dólar a $ 2000: 40 gurúes predijeron cuándo llegará a ese precio

Un informe internacional pronostica dólar a 2000 pesos para el 2027

Un reciente informe de la consultora FocusEconomics, referente mundial en inteligencia macroeconómica, reveló las expectativas para el dólar y la economía argentina en 2026 y para las elecciones 2027. El estudio anticipó cuándo espera el mercado que el dólar llegue a arañar los $ 2000.

El estudio, que compila estimaciones de más de 40 consultoras y entidades financieras, prevé que en el segundo semestre de 2026 la economía combine una mejora en la actividad con tensiones inflacionarias persistentes y un tipo de cambio que seguirá ascendiendo bajo control oficial.

Los especialistas coinciden en que la actividad económica mantendrá un desempeño positivo, impulsada por sectores estratégicos. Sin embargo, la desaceleración de los precios avanzará más lentamente de lo esperado. En cuanto al dólar, se proyecta una depreciación gradual en línea con la política cambiaria del Banco Central.

Qué va a pasar el dólar en Argentina

Respecto al mercado cambiario, el Banco Central apuesta a un esquema de microdevaluación atado a la inflación pasada para evitar un atraso cambiario. Tras ubicarse a principios de abril en torno a $1.377 para el dólar oficial y cerca de $1.390 en el mercado paralelo, se espera una suba sostenida hacia fin de año.

Según el relevamiento, el consenso prevé que el dólar oficial alcance $1.699,2 a fines de 2026 y escale a $1.956,6 en 2027, justo cuando el presidente Milei buscará la reelección.

Esta dinámica implica un avance mensual relativamente estable, impulsado por la inercia inflacionaria, la política monetaria más laxa y la necesidad de evitar una apreciación real del tipo de cambio. En detalle, la trayectoria esperada mes a mes durante 2026 sería la siguiente:

Abril: $ 1.492

Mayo: $1.540

Junio: $1.593

Julio: $1.630

Agosto: $1.650

Septiembre: $1.670

Octubre: $1.680

Noviembre: $1.690

Diciembre: $1.699

Milei y Caputo enfrentarían un dóla cerca de $ 2000 para las elecciones 2027.

Para 2027, el escenario mantiene la misma lógica de deslizamiento controlado del tipo de cambio, aunque con una desaceleración relativa consistente con la caída esperada de la inflación (18,7% anual promedio) . El consenso proyecta que el dólar oficial alcance alrededor de ARS 1.957 hacia fines de 2027, lo que implica una suba menor en términos porcentuales respecto a 2026.

Enero: $1.742

Febrero: $1.770

Marzo: $1.790

Abril: $1.811

Mayo: $1.840

Junio: $1.860

Julio: $1.890

Agosto: $1.910

Septiembre: $1.930

Octubre: $1.943

Noviembre: $1.950

Diciembre: $1.957

En conjunto, el informe sugiere un sendero de depreciación administrada, sin saltos bruscos, donde el tipo de cambio acompaña —aunque algo por detrás— la dinámica inflacionaria, favoreciendo cierta previsibilidad para los agentes económicos.

La inflación de Milei para 2026 y 2027

El principal desafío sigue siendo la inflación, que alcanzó un 33,1% interanual en febrero y luego se moderó a 32,6% en marzo, superando las expectativas tras cuatro meses consecutivos de aceleración. Este repunte detuvo el proceso de desinflación y estuvo impulsado por la depreciación del peso en la segunda mitad de 2025 y el aumento global en los costos de la energía.

Ante este escenario, los analistas ajustaron al alza sus previsiones inflacionarias, mientras que las perspectivas de crecimiento económico resultan más alentadoras aunque moderadas. Se espera que el Producto Bruto Interno (PBI) argentino crezca un 3,2% en 2026, sin cambios respecto al informe previo, y un 3,1% en 2027.

Este crecimiento estaría impulsado por reformas estructurales, mayor inversión en energía y minería, un buen desempeño del sector agroexportador y una mejora en la confianza empresarial. Sin embargo, el informe advierte que la recuperación tiene límites claros, ya que la política fiscal restrictiva y el impacto sobre los salarios reales condicionan el consumo, que aún muestra señales débiles.