Por qué hay paro bancario el lunes 27 de abril: cómo funcionarán los servicios

Por qué no funcionan los bancos el 27 de abril

La Asociación Bancaria llevará adelante un paro de 24 horas este lunes 27 de abril en distintas dependencias del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en rechazo al cierre de tesorerías regionales dispuesto por la autoridad monetaria. Sin embargo, desde el organismo aseguraron que la medida no afectará la operatoria habitual de bancos, cajeros automáticos ni servicios digitales.

El conflicto se concentra en áreas vinculadas al manejo físico de efectivo, mientras que las transferencias, pagos electrónicos y canales online seguirán funcionando con normalidad.

Paro bancario el 27 de abril

Por qué se realiza el paro bancario

La protesta fue convocada luego de la decisión del Banco Central de cerrar 12 tesorerías que operaban en distintos puntos del país. Se trata de sedes encargadas de recibir vuelos con dinero desde Buenos Aires y distribuir billetes hacia entidades financieras de cada región.

Según el BCRA, la medida responde a criterios operativos y a la fuerte caída en el uso de efectivo, producto del crecimiento de transferencias electrónicas, billeteras virtuales y otros medios de pago digitales.

Las tesorerías alcanzadas por el cierre son:

Paraná

San Juan

Bahía Blanca

Salta

Río Gallegos

Río Cuarto

La Rioja

Comodoro Rivadavia

Río Grande

La Pampa

Misiones

Formosa

En esos puntos trabajaban 32 empleados, a quienes se les habría ofrecido relocalización en otras sedes o en la casa central del organismo.

Cómo extraer efectivo en un paro

Cómo funcionarán los bancos y servicios el lunes 27 de abril

Pese al paro, desde el Banco Central indicaron que no debería haber complicaciones para los usuarios. La medida gremial impactará sobre los 21 tesoros regionales, aunque muchas de esas dependencias tienen actividad reducida y reciben pocos movimientos mensuales. Por ese motivo, la operatoria bancaria general se mantendría sin cambios.

Servicios que funcionarían normalmente:

Cajeros automáticos

Transferencias bancarias

Home banking

Aplicaciones bancarias

Billeteras virtuales

Pagos con débito y QR

Compras electrónicas

Las entidades financieras podrían reforzar previsiones de efectivo del mismo modo que ocurre durante fines de semana largos o feriados. Desde el organismo sostienen que el volumen de dinero en circulación cayó de manera marcada en los últimos años. Mientras históricamente representaba cerca del 6% del PBI, actualmente ronda el 2%. Además, el numerario que pasa por los tesoros regionales representa una porción mínima del total circulante, lo que impulsó una reorganización logística.

Para clientes bancarios y usuarios de billeteras digitales, el lunes 27 de abril no se esperan interrupciones relevantes. De todos modos, quienes necesiten efectivo podrían anticipar extracciones durante el fin de semana como medida preventiva.