Telefe podría dejar afuera a dos de sus máximas figuras: "Peligra la continuidad..."

Telefe dejaría afuera a dos grandes figuras.

Telefe ya puso primera para una nueva temporada de MasterChef Celebrity, con la ilusión de repetir el éxito rotundo de la edición anterior. Pero la novedad no es del todo feliz para dos de sus figuras más queridas. En una emisión de su ciclo Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen reveló un movimiento de la producción que pone en duda a parte del jurado estrella, y dejó una pregunta picante flotando en el aire.

Las dos figuras que podrían abandonar Telefe

El periodista no se anduvo con vueltas. "Quiero contarles que Telefe y Box Fish ya están trabajando en la vuelta de MasterChef Celebrity. Se vienen cambios en el programa y a esta hora peligra la continuidad de Damián Betular y Germán Martitegui porque todavía no los han llamado. Y no solo eso sino que ya han convocado a un casting de jurados importantes de la gastronomía que competirán por un lugar en el ciclo que conducirá Wanda Nara", lanzó, sorprendiendo a los fanáticos del formato.

Betular y Martitegui podrían irse de Telefe.

El panorama se completa con un dato que no es menor: Donato de Santis ya había confirmado que no seguía. Sobre el resto, Etchegoyen sembró la incógnita. "El casting será el 18 y 19 de julio y se cree que en septiembre podría llegar a empezar esta nueva temporada. Hablé con gente de Telefe que me dice que se busca reemplazo para Donato de Santis pero todavía a mí ni Damián ni Germán me confirman que los llamaron. ¿No será que cambia el jurado?", deslizó.

¿Quiénes serían los nuevos jurados de MasterChef?

Recién sobre el final llegó el dato más jugoso: los chefs que estarían en carrera para ocupar un lugar en la mesa. "Me hablan desde mi fuente de Telefe de un casting donde estarán Mauricio Asta, Dolli Yrigoyen y Maru Botana pero Dolli me niega haber recibido llamado del canal", cerró, dejando incluso una contradicción sin resolver entre su fuente y una de las apuntadas.

La versión genera ruido por una razón simple: el ciclo fue uno de los grandes éxitos de la pantalla, por lo que llamaría la atención que el canal decidiera prescindir de parte de un equipo premiado y consolidado. Por ahora, la continuidad de Betular y Martitegui sigue siendo una incógnita.