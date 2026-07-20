¿Hay feriado en Argentina el martes 21 de julio? De qué depende la decisión

De qué depende la decisión de que haya feriado el martes 21 de julio.

La Selección Argentina se consagró subcampeona del Mundial 2026 en un partido que paralizó al país. En un encuentro durísimo que se estiró hasta el tiempo suplementario, la Albiceleste cayó por 1-0 frente a España. A pesar del sabor amargo por el resultado en el marcador, el orgullo de la gente por el esfuerzo del equipo dirigido por Lionel Scaloni encendió con rapidez la expectativa generalizada por el regreso del plantel y las especulaciones sobre cómo será el recibimiento en territorio nacional.

Los posibles feriados y la declaración de Javier Milei

Ante la enorme incertidumbre sobre si para este martes 21 de julio se decretará un feriado nacional, es necesario remarcar que por el momento no hay información oficial definitiva emitida por los canales del Gobierno. Tras varios rumores y debates en las redes sociales sobre el impacto en los trabajadores públicos y privados, la determinación final quedó bajo la órbita exclusiva del Ejecutivo.

La Selección de Argentina fue subcampeona del Mundial 2026.

En este contexto de dudas, y durante la noche del domingo 19 de julio, el presidente Javier Milei utilizó su cuenta en la red social X (antes Twitter) para fijar la postura de la Casa Rosada y aclarar la situación. El mandatario publicó en la plataforma que decretará la jornada de feriado específicamente el día en que la Selección disponga realizar los festejos con los hinchas en el país. "Festejo Mundial. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó en su cuenta. De esta manera, queda la decisión supeditada de manera directa a la planificación y comodidad de la delegación de futbolistas.

El equipo argentino recibe medallas de subcampeones.

Cuándo llega el plantel de la Selección Argentina al país

De acuerdo al comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Selección Argentina llegará al país en horas de la tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. "Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17", señalaron en el comunicado.