A un año de la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner, el diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner afirmó que hará "todo lo posible para que ella pueda competir" en elecciones.

"Nosotros queremos que las condiciones se den en una democracia plena y con Cristina en libertad, que pueda ir a elecciones y si la sociedad quiere elegirla la vote, y el que no quiera, no la vota; y San Se Acabó. Porque esos son los procesos democráticos", señaló Máximo Kirchner en una entrevista con C5N.

Y agregó: "Es una elección que ya va con ella sin poder participar, que ya va a tener grandes problemas. Porque hay una gran argentinos que la quieren votar a ella, que no quieren otros candidatos"

Cuando se le consultó sobre qué harán para que la ex mandataria, presa en su domicilio de Constitución por la causa Vialidad, el líder de La Cámpora respondió: "Vamos a hacer todo lo posible para que ella pueda competir, porque sino aceptamos cualquier cosa". En esa línea, acotó que "mientras más cedemos, la gente vive peor".

"Narcotraficantes y genocidas tienen más espacios de visitas que la ex presidenta", denunció el diputado nacional respecto a las condiciones de detención de su madre. Máximo Kirchner especuló que la condena "se ha ido construyendo" desde que "anunció que iba a ser candidata por la Tercera Sección Electoral y de allí en más ya ni siquiera se sonrojaron sino que avanzaron de una manera descarada".

"¿Vos te crees que es una persona que está contenta? Se muere de ganas, de salir, de militar, de trabajar. De recibir gente por lo menos, si la dejaran. Por eso estaba con ocho economistas, estaba pensando y viendo esto", afirmó.

El líder camporista advirtió que "hay gente que está jugando con cosas que no tienen repuesto y que no imaginan después la magnitud de las respuestas populares". "Lo podemos ver hace unos días en todo esto que viene sucediendo en nuestro país", se lamentó.

Por último, sobre las revelaciones de funcionarios del gobierno de Javier Milei que pidieron apegarse al régimen de Inocencia Fiscal, Máximo Kirchner sostuvo que "las políticas públicas" de la gestión mileista "son mucho más graves que estas cuestiones" y lamentó que en el Poder Judicial "les va a ir bien".

" Y así y todo, con esta crueldad a la hora de administrar el país, los números no cierran”, sintetizó.