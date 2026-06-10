A un año del fallo contra CFK, el peronismo cargó contra la Corte: "Proscripción"

Al cumplirse un año desde que la Corte Suprema dejó firme su condena por el caso Vialidad e impuso la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner, diputados y senadores de Unión por la Patria (UxP) enviaron un documento al máximo tribunal para expresar su rechazo y denunciar "proscripción" de la ex mandataria. También se criticó al presidente Javier Milei por calificarse como "el presidente que se animó a meter presa a Cristina".

Mientras tanto, la militancia y cientos de seguidores se dieron cita, una vez más, frente a su casa, en San José 1111, para demostrar su apoyo a CFK, quien salió a saludarlos.

La conferencia de prensa, realizada dentro del Congreso y con presencia de más de 75 legisladores de ambas cámaras y de espacios que integran el peronismo, tuvo las intervenciones de José Mayans y de Germán Martínez, los presidentes de los bloques peronistas en Diputados y en Senado, respectivamente.

"Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina Fernández de Kirchner", se quejó Martínez sobre la actualidad de la líder peronista, bajo condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los legisladores consideraron que existe arbitrariedad y "proscripción" hacia la exmandataria, y tras la rueda de prensa enviaron una carta a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura para reclamar que se ponga fin a su situación. "No hay democracia cuando el Poder Judicial se mete, se inmiscuye en la competencia política a través de sus sentencias ni cuando el Poder Judicial se convierte en un instrumento de disciplinamiento político", agregó Martínez.

Cómo fue su detención

Por su parte, Mayans calificó el fallo contra Cristina Kirchner como "desproporcional y desmedido" y se aseguró que "hay encuestas que dicen que el 42% de los argentinos la quieren acompañar". "¿Tanto miedo le tienen?", se preguntó

Recordó los momentos previos a la sentencia del máximo tribunal, a poco de iniciar la campaña electoral del año pasado. "Ratificó que iba a ser candidata por nuestro espacio político para luchar contra el gobierno cipayo de Milei. Se postuló el 5 de junio, lo ratifica en el partido el día 9 y la Corte sacó el fallo con celeridad, de una causa viciada de nulidad, apuntada para poder proscribirla por temor al nivel de encuesta que tenía", planteó.

En diálogo con El Destape 1070, el senador Eduardo 'Wado' De Pedro también cuestionó su detención y resaltó que "está primera en las encuestas" pese a una campaña de "demonización" en su contra.

"Cada vez que el pueblo pudo luchar contra la proscripción, los golpes y la persecución fue con movilización y militancia. Sabemos que el poder institucional y real de la Argentina van a hacer todo lo posible para que Cristina siga estando presa", indicó De Pedro y luego comparó su caso con el del mandatario brasileño Lula Da Silva, encarcelado por más de 500 días y luego proclamado presidente por tercera vez.

El documento a la Corte

En relación a la presentación que enviaron a la Corte Suprema y al Consejo, los bloques peronistas expresaron rechazo, preocupación y repudio frente a la actuación de integrantes del Poder Judicial."La democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político", advirtieron en el texto.

En concreto, aseguran que miembros de la Justicia llevaron adelante una "situación incompatible con los principios más fundamentales del sistema democrático argentino". "Es víctima de una persecución política", precisaron.

También remarcan que el fallo contra la dos veces presidenta sucedió pocos días después del anuncio de su candidatura a legisladora bonaerense. "Se trata ni más ni menos que de la actuación de un poder del Estado atentando contra la propia democracia y ejecutando una proscripción política inadmisible", subrayaron.