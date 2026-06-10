A un año de la condena de CFK, Kicillof cruzó a la Justicia: "Es una enorme infamia a la vista de todos"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a ratificar que la ex presidenta Cristina Kirchner está “injustamente detenida” y cargó contra la Justicia. A un año del fallo que dictaminó su prisión, el Gobernador bonaerense apuntó al sistema judicial que dictó la condena de CFK. “Los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos”, expresó en sus redes sociales.

Durante la jornada, dirigentes y militantes se movilizarán a San José 1111 para realizar un simbólico abrazo al edificio y reclamar por la libertad de la ex presidenta. Además, senadores y diputados de los bloques Justicialista y Unión por la Patria anunciarán la presentación de un reclamo ante la Corte en el que denunciarán que la condena constituye “la actuación de un poder del Estado atentando contra la propia democracia” y que las condiciones de detención son “excepcionalmente restrictivas”, con una finalidad proscriptiva y persecutoria. Las actividades se extenderán hasta el sábado 20.

En tanto, el mandatario se refirió a la persecución que sufre la familia de la dos veces Presidenta y remarcó que “alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió”. En tanto, habló del intento de magnicidio que también sufrió Cristina: “A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia”.

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“Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”, cerró Kicillof.

Más repercusiones

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, es otro dirigente que se expresó en redes. “Hoy particularmente es imposible evitar pensar que necesitamos construir un país donde exista justicia para todos y nunca más persecución política/judicial. Cristina es inocente y tiene que estar libre y plena”, escribió.

La agrupación La Cámpora, publicó un video que muestra una parte del discurso de Cristina: "Es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina, porque hubo una Argentina industrial, de trabajadores, de la que yo soy hija de un colectivero y llegó a presidenta de la Nación", dice en su relato. El espacio de Máximo Kirchner acompañó el video y recordó que "hubo una Argentina en la que se podía soñar con el futuro, con que tu hijo vaya a la universidad y pudiera progresar. Hoy Milei, Macri, Caputo NOS ENDEUDAN CADA DÍA MÁS con el FMI y los argentinos no vemos un peso. Como dice Cristina, este modelo ES INVIABLE".

Federico Otermin, intendente de Lomas de Zamora, es otro que se expresó. El alcalde, de diálogo con Cristina, publicó un comunicado del PJ de su ciudad. "A doce meses de aquella infamia, la perspectiva del tiempo confirma que no asistimos a un acto de justicia, sino a una brutal persecución política coordinada", dice el escrito.

"El verdadero objetivo de esta maniobra siempre fue la proscripción", indicaron. "No se la juzgó por su administración; se la condenó por desendeudar al país, recuperar las AFJP, ampliar derechos y cuestionar los privilegios concentrados de la 'casta' realmente existente", expresa el comunicado.

El ministro de Desarrollo de la comunidad, Andrés Larroque, se sumó al repudio contra la condena: "Se cumple un año de la infame condena a @CFKArgentina, un hecho aberrante producto del enchastre judicial y el revanchismo gorila. Cristina es inocente y debe recuperar inmediatamente su libertad".

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, también pidió por la liberación. "Un año de una condena injusta, de persecución política y de proscripción. No vamos a parar hasta que Cristina recupere su libertad y la Argentina recupere la democracia plena", señaló.

La ministra de Mujeres y diversidades de la provincia, Estela Díaz, dijo que la condena es 'por mujer, por lideresa popular y por defender la felicidad del Pueblo. No es una sentencia, es una venganza de clase y de género".