Los bancos que bajaron la tasa de interés de los créditos hipotecarios.

El 2026 arrancó con un cambio importante en el mercado hipotecario argentino: las tasas de interés volvieron a caer por debajo del 10 por ciento, tras varios meses de aumentos que habían subido el costo de los créditos por encima de ese umbral. En ese sentido, un importante banco privado bajó seis puntos su tasa.

En 2024, los créditos hipotecarios UVA regresaron después de casi cinco años de pausa, pero en la segunda mitad de 2025 las tasas comenzaron a subir fuerte, superando el 10%. Esto afectó directamente a quienes querían acceder a un préstamo, ya que las condiciones se volvieron más restrictivas.

Qué bancos bajaron sus tasas de interés de los créditos hipotecarios

Una de las grandes noticias llegó de parte del Banco Galicia, que redujo su tasa para clientes con cuenta sueldo del 15% al 9,5%, mientras que para quienes no cobran sus haberes ahí, el interés se mantiene en 11,5%.

Si bien los intereses cercanos al 10% todavía se consideran altos para el mercado hipotecario, esta tendencia marca el inicio de una reversión luego de la escalada de 2025. Actualmente, la tasa nominal promedio para créditos UVA es del 11,7%, pero lo más relevante es que la tasa promedio pactada baja al 5,93%, lo que refleja la influencia del Banco Nación como líder del mercado.

El Banco Macro fue uno de los primeros en mover ficha y bajó sus tasas, ubicándolas desde el 8,5% para clientes del segmento selecta que acrediten su sueldo en la entidad, mostrando una clara apuesta por atraer a un público específico.

Por su parte, el ICBC se convirtió en el banco privado más agresivo al ofrecer una tasa preferencial del 6,9% más UVA para quienes cobran sus haberes allí, mientras que para el resto de sus clientes la tasa es del 9,9%. Esta línea puede financiar hasta el 80% del valor de la propiedad con plazos de hasta 20 años y exige un ingreso mínimo de $1,4 millones, permitiendo sumar ingresos de familiares para ampliar el crédito.

El BBVA también se sumó a la baja de tasas, reduciendo del 10,5% al 7,5% para quienes cobran su sueldo en la entidad. Además, para monotributistas y responsables inscriptos, la tasa pasó del 17% al 7,5%, lo que representa un alivio para los trabajadores independientes.

En línea con esta tendencia, el banco Santander bajó su tasa del 15% al 9,5%, aunque ajustó otras condiciones: ahora financia hasta el 70% del valor de la vivienda y redujo el plazo máximo de 30 a 20 años. Finalmente, el banco Patagonia también recortó su tasa, llevándola del 14% al 12,5%, sumándose a la ola de rebajas que se observa en varias entidades.