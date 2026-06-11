Yanina Latorre no se guardó nada.

Fiel a su costumbre de no esconder absolutamente nada de su vida privada, Yanina Latorre volvió a transformar una escena doméstica en material de aire. Esta vez, el protagonista involuntario fue su marido, Diego Latorre, que vivió un blooper familiar a horas de partir rumbo al Mundial. La panelista lo contó con lujo de detalles y sin ningún filtro: para ella, lo que ocurrió tiene una sola explicación.

El operativo despedida

Según relató, el plan estaba cronometrado al detalle. Ella se encargó de todo, como si despachara a un chico para un campamento. "Se fue el sábado, le hice la valija, le cerré todo, le di la plata, el pasaporte. Todo. Hay que armarle todo como un niño. Le puse el candado y le expliqué todo. Se va, se despide de los perros, llora, se va. Me voy corriendo a jugar al pádel, yo feliz, me sentía libre. A la media hora me llama", describió.

Yanina expuso a Diego Latorre.

La escena incluyó lágrimas, despedida de las mascotas y una sensación de alivio: con la casa para ella sola, Yanina salió a disfrutar de su sábado libre. La calma, sin embargo, duró exactamente media hora.

El llamado que lo arruinó todo

Cuando sonó el teléfono, del otro lado estaba Diego con una confesión que la dejó sin palabras. Recién ahí se entendió el motivo de la furia: el viaje, simplemente, no era ese día.

"Me llama y me dice: Vuelvo a casa, me equivoqué de día, el vuelo es mañana. Un pelotudo. El pasaje era para el domingo y nunca lo leyó. Lloró al pedo, volvió. A mí me cagó el sábado porque tenía todo arreglado para ser feliz", disparó, sin medias tintas.

El comentarista había hecho todo el operativo de despedida para llegar al aeropuerto y descubrir que el pasaje era para 24 horas después. Tuvo que volver a casa y esperar un día más para emprender el viaje a Estados Unidos.

Rumbo al Mundial

Más allá del papelón, Diego Latorre ya estaría en suelo estadounidense, en la previa de un torneo que lo tendrá como una de las grandes voces del periodismo deportivo argentino. El "Gambeta" formará la dupla principal de Disney+/ESPN junto a Mariano Closs y será uno de los comentaristas de referencia para seguir a la Selección de Lionel Scaloni, que debutará el 16 de junio frente a Argelia. El Mundial, con 48 selecciones por primera vez en la historia, arranca el 11 de junio.