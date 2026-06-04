Escándalo en la Selección Argentina por lo que dijo Yanina Latorre sobre "la vida privada" de Messi: "¿Se puede?"

Yanina Latorre habló sobre Messi.

Otra vez volvió al centro de la escena el encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump en la Casa Blanca. La política, fútbol y vida personal terminan mezclados en una sola discusión, que ahora tiene un nuevo capítulo en la farándula argentina.

A pocos días del arranque del Mundial, que comienza el próximo 11 de junio, el tema se coló en la mesa de Todo pasa (Urbana Play) y derivó en un cruce que dejó una pregunta flotando en el aire: ¿se puede separar lo que hace Messi como persona de lo que representa con la camiseta de la Selección?

El planteo de Romina Gaetani

Quien encendió la polémica fue la actriz Romina Gaetani, que se mostró abiertamente en contra de la próxima cita mundialista. "A este Mundial creo que lo detesto, por el contexto en el mundo en el cual estamos viviendo hoy", lanzó, marcando que su rechazo tenía más que ver con la coyuntura internacional que con el fútbol en sí.

Lejos de matizar, fue por más y apuntó directamente al capitán argentino: "Fue fuerte, no voy a obviar este comentario, puede ser polémico y me van a venir al cuello, pero no me importa... la manipulación... Creo que Messi, viviendo ahí, con su familia... le dio la mano a Trump bajo amenaza".

La respuesta de Yanina Latorre

Fue ahí cuando Yanina Latorre la cruzó. Fiel a su estilo, sin guardarse nada, la panelista trazó una línea entre la figura pública del jugador y aquello que se le reclama en el plano personal y político: "¿Qué tiene que ver la vida privada de Messi con que queremos que gane la Selección Argentina?".

Y luego continuó atacando a la actriz, simplemente por dar su opinión: “Escuché a Romina Gaetani, que está enojada con el Mundial, que no le interesa, que no quiere que seamos campeones porque Messi saludó a Trump. ¿Se puede ser tan pelotu…?”.

La intervención puso el foco en el corazón del debate: para Yanina Latorre, las decisiones del rosarino fuera de la cancha no deberían condicionar el deseo de ver a la Argentina pelear por otra estrella. Sostiene que su vida privada no debe ser tema de debate, pese a que ella vive de hablar de eso.