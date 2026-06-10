Lula busca acercarse a los evangélicos: "Creemos en una política al servicio de la vida"

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil publicó este lunes una carta dirigida a los sectores evangélicos, a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, en el marco de su IV Encuentro Nacional de Evangélicos del PT. Bajo el título de "Creemos en un Brasil donde la política esté al servicio de la vida", el partido liderado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca acercarse al electorado protestante, días después de la Marcha por Jesús en la que la derecha brasileña y su candidato Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) sacaron provecho al mostrarse entre los miles de fieles evangelistas que marcharon en San Pablo el 4 de junio.

Tras meses de una previa electoral con un empate técnico entre el presidente Lula y Bolsonaro Jr., en las últimas semanas el escenario político de Brasil se calentó tras el escándalo que envolvió al hijo mayor del ex mandatario Jair Bolsonaro con el empresario Daniel Vorcaro, de quien se supo que recibió dinero para el rodaje de una película sobre su padre, mientras estaba detenido por estafa al Estado brasileño. En ese marco, desde el PL intentan limpiar la imagen de su candidato, quien se mostró en la peregrinación evangélica la semana pasada para volver acercarse a este sector religioso, que en 2022 respaldó mayoritariamente a su padre cuando buscaba la reelección. Lula no participó y en su lugar mandó a Jorge Messias, fiscal general de Brasil y activo evangélico practicante, quien afirmó que el mandatario no se presentó "porque no quiere sacar provecho de algo sagrado".

"Seguimos creyendo en un Brasil donde la fe camine junto a la justicia, la política esté al servicio de la vida, la democracia se fortalezca, la soberanía nacional sea respetada, la creación sea cuidada, la verdad prevalezca sobre la mentira y la esperanza sea más fuerte que el miedo", expresaron al principio de la carta, que fue leída y publicada después de terminado el encuentro. En esa línea destacaron que, "inspirados" por esos valores, desde el Núcleo Evangélico del PT "reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un Brasil más justo, solidario e inclusivo y manifestamos nuestro apoyo a la continuidad del proyecto democrático y popular liderado por Lula".

"Este compromiso no nace del uso electoral de la fe, pues compartimos el entendimiento del propio presidente de que no se debe ‘sacar provecho político de algo sagrado'", agregaron sobre el final del texto, reivindicando la actitud de Lula de no asistir a la Marcha por Jesús de la semana pasada.

El evangelismo, un público favorable para Bolsonaro

El evangelismo mantiene una sólida presencia dentro del electorado bolsonarista. Hoy representan, en total, al 27% de la población brasileña mientras que el catolicismo retrocedió a números mínimos, pese a que se mantiene como la religión mayoritaria del país con el 57% de afiliados, según datos del Gobierno brasileño.

Los feligreses de las diferentes vertientes evangélicas avanzaron un 5,2% entre 2010 y 2022, de acuerdo con el último censo. Y de este contingente, alrededor del 70% votó por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022 según las encuestas, una fuente de votos que su hijo Flávio aspira a heredar y preservar para enfrentarse a Lula en octubre.