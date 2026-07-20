Brutal accidente entre un micro y un camión en Misiones: hay más de 40 heridos

Más de 40 personas resultaron heridas tras un brutal choque entre un micro de larga distancia y un camión en la Ruta Nacional 12, en la provincia de Misiones. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 1461 de la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Capioví, cuando un micro, que trasladaba 60 pasajeros y que había salido desde la Terminal de Ómnibus de Retiro con destino a Puerto Iguazú, impactó contra la parte trasera de un camión Scania.

El impacto fue de tal magnitud que el frente del micro quedó completamente destrozado, lo que dificultó las tareas de rescate de los pasajeros que quedaron atrapados entre los hierros retorcidos.

El operativo de emergencia y los heridos

De manera inmediata, se montó un operativo de emergencias en el lugar, en el que participaron Bomberos, personal médico y policial. Los equipos de rescate trabajaron durante varias horas para liberar a los heridos y trasladarlos a los centros asistenciales.

En total, 43 heridos fueron trasladados primero al Hospital Puerto Rico, donde se realizaron las primeras evaluaciones de los pacientes. En dicha institución se quedaron aquellos que sufrieron escoriaciones, traumatismos y fracturas leves, mientras que otros fueron derivados a centros de mayor complejidad. El hospital Samic de Eldorado recibió a cuatro lesionados por fracturas graves, incluido entre ellos uno de los choferes y un niño, que permanecen internados en observación.

La investigación y el corte de tránsito

Durante varias horas el tránsito estuvo cortado en su totalidad por la labor del personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias para determinar las causas del siniestro. Los peritos trabajaron en el lugar para recolectar evidencias, medir las huellas de frenado y analizar los daños en ambos vehículos. Las primeras hipótesis apuntan a que el micro podría haber circulado a excesiva velocidad o que el camión habría reducido la marcha de manera brusca, aunque la investigación deberá confirmar estos extremos. El corte de tránsito generó largas filas de vehículos en ambos sentidos, lo que complicó aún más la situación en una de las rutas más transitadas de la provincia.

Otro accidente fatal en la misma ruta

En la misma Ruta Nacional 12, se dio a conocer otro siniestro que ocurrió horas antes, sobre el kilómetro 1600, en jurisdicción de Puerto Libertad, donde dos autos chocaron de frente. Producto del siniestro, dos hombres murieron y una mujer resultó gravemente herida. Se confirmó que las dos víctimas fatales son los conductores de los vehículos, mientras que la mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial con heridas de consideración. Este segundo accidente, sumado al choque del micro, generó una jornada trágica en la Ruta Nacional 12, una de las vías más importantes de la provincia de Misiones, que conecta el norte argentino con el resto del país. Las autoridades hicieron un llamado a extremar las precauciones al volante, especialmente en rutas donde el tránsito pesado y los vehículos de pasajeros comparten el espacio.