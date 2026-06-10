El récord que lionel Messi le rompió a Ángel Labruna en la Selección Argentina

En el partido entre Argentina e Islandia, Lionel Messi volvió a vestir la camiseta albiceleste y demostró que sigue siendo clave para el equipo. Apenas entró al campo, a los 69 minutos y 4 segundos, el astro rosarino dejó claro que su estado físico está a punto para el Mundial 2026.

Con solo 53 segundos en cancha, Messi asistió a Lautaro Martínez con un pase brillante que terminó en una infracción dentro del área rival. El árbitro no dudó y cobró penal para Argentina, un momento que cambió el rumbo del encuentro. Messi se encargó de transformar esa oportunidad en gol con un disparo cruzado imposible de atajar para el arquero Olafsson, logrando así el 2-0 definitivo para el conjunto nacional a los 71 minutos y 3 segundos del partido.

Este tanto significó el gol número 117 de Messi con la Selección Argentina, un número que le permitió superar un récord histórico que durante casi siete décadas perteneció a Ángel Labruna. Con 38 años, 11 meses y 18 días, Messi se convirtió en el goleador más longevo del seleccionado, dejando atrás la marca del Feo Labruna, que tenía 38 años, 9 meses y 10 días cuando anotó contra Brasil en la Copa Roca de 1957.

Este regreso y récord no solo despejan las dudas sobre la forma física del capitán sino que también refuerzan su rol protagónico de cara a los desafíos que se avecinan, especialmente el Mundial de 2026.