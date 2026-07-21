Netflix sorprende con un fichaje bomba para En el barro 3: se filtró quién será la nueva villana.

En el Barro 3 ya es un hecho: la serie de Netflix que se desprende de El Marginal, de Sebastián Ortega, y protagoniza Ana Garibaldi, está calentando motores para su regreso y ya salieron a la luz algunas de las incorporaciones al elenco. Pero en las últimas horas se filtró quién será la villana de la temporada y hay total sorpresa de los fanáticos.

La información fue deslizada por La Pavada (Diario Crónica) que reveló que la actriz Susy Shock se suma a la tercera temporada de En el Barro como la villana que será una amenaza para Gladys y las reclusas de La Quebrada. La actriz se suma a Ana Garibaldi, María Becerra, Valentina Zenere, Lorena Vega, Juana Molina, Inés Estevez y un gran elenco. También trascendió que Alberto Ajaka y Juan Palomino se suman a los nuevos episodios de la serie carcelaria de Netflix.

En la segunda temporada de En el Barro la villana fue "La Gringa", una reclusa temible que encarnó Verónica Llinás. La actriz compartió escenas con "La China" Suárez y Ana Garibaldi, quien encarnó a su principal competencia en el penal. La actuación de Llinás fue muy elogiada por la crítica.

Quién es Susy Shock

Susy Shock es una actriz, cantante, escritora y dramaturga argentina que construyó una sólida trayectoria en el ámbito artístico. A lo largo de los años participó en películas, series, espectáculos teatrales y proyectos musicales, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la cultura nacional.

En el cine debutó con Mía (2011), dirigida por Javier Van de Couter. Más tarde protagonizó Andrea. Un melodrama rioplatense (2013), bajo la dirección de Édgar De Santo, y formó parte del elenco de Escenas de una fiesta rota (2016). También participó en el documental Deconstrucción: Crónicas de Susy Shock, en El laberinto de las lunas (2019), Diente de León, Revelados en blanco y negro y Las leguas (2024), una de sus producciones cinematográficas más recientes. En televisión intervino en la serie Mamá Frida y también participó en Zamba + Artistas, donde interpretó con su voz a Mercedes Sosa dentro del ciclo educativo.

Su recorrido musical comenzó con el disco Buena vida y poca vergüenza (2014), al que le siguieron Traviarca (2018), junto a La Bandada de Colibríes, Crianzas - El Musical (2022) y Revuelo Sur (2024), un trabajo dedicado al tango y la milonga. Además, lanzó el proyecto Milonga Queer y compartió colaboraciones con artistas como León Gieco, Kumbia Queers, Agustín Ronconi y Aldana Bello.