La nueva serie coreana de Netflix tiene solo 8 capítulos y ya da que hablar: de qué trata El palacio del este

El palacio del este, la nueva serie coreada de Netflix que está dando que hablar.

Netflix sigue apostando fuerte por las producciones surcoreanas y acaba de sumar a su catálogo El palacio del este, una miniserie que combina drama histórico y terror sobrenatural con criaturas del folclore asiático. Las claves y mejores curiosidades de la serie que con solo 8 capítulos escaló a lo más visto de la plataforma.

De qué trata El palacio del este

Ambientada en una versión fantástica de la dinastía Joseon, la trama comienza cuando el heredero del reino aparece muerto en circunstancias misteriosas. La tragedia revive una antigua maldición que, según la leyenda, amenaza con exterminar a toda la familia real. Ante el peligro, el rey decide convocar a Gu-cheon, un guerrero capaz de enfrentarse a los espíritus, para descubrir qué ocurre dentro del Palacio del Este antes de que la profecía vuelva a cobrarse una nueva víctima.

Sin embargo, el protagonista no estará solo. En su investigación lo acompaña Saeng-gang, una joven dama de la corte que posee un don tan extraordinario como aterrador: puede escuchar las voces de los muertos. Juntos deberán enfrentarse a entidades sobrenaturales, secretos ocultos durante décadas y una compleja red de intrigas políticas que pone en juego el futuro del reino.

El regreso de Nam Joo-hyuk a la actuación tras cumplir el servicio militar obligatorio

El reparto está encabezado por Nam Joo-hyuk, quien interpreta a Gu-cheon y marca su esperado regreso a la actuación tras finalizar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. A su lado aparece Roh Yoon-seo, una de las actrices jóvenes con mayor proyección de la industria, mientras que el experimentado Cho Seung-woo da vida al rey que intenta proteger a su familia de la maldición. El elenco principal también incluye a Kwak Dong-yeon, Jang Young-nam, Tae In-ho, Hwang Young-hee y Hong Su-zu, entre otros.

Uno de los grandes atractivos de la serie es su equipo creativo. La dirección está a cargo de Choi Jung-kyu, responsable de títulos como The Devil Judge, mientras que el guion fue escrito por Kwon So-ra y Seo Jae-won, conocidos por incorporar elementos del ocultismo coreano en producciones como The Guest y Bulgasal: Immortal Souls.

Entre las curiosidades del k-drama también sobresale que la producción sufrió un importante contratiempo durante el rodaje: uno de los enormes sets construidos para recrear el palacio fue destruido por un incendio en 2024. A pesar de ello, la filmación continuó y Netflix mantuvo su estreno para julio de 2026.