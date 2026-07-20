Furor en el folklore por el Cosquín de Peñas 2026 gratuito: la grilla de artistas en la Próspero Molina

Luego de un comienzo con una importante convocatoria en las primeras jornadas, la emblemática plaza Próspero Molina volverá a convertirse en el centro de atracción del tradicional Cosquín de Peñas que ya lleva casi dos décadas en el calendario. A lo largo de tres fines de semana de julio, este espacio se transforma en un auténtico encuentro cultural al aire libre con música, danza, gastronomía y artesanías para todo el mundo, ya que el ingreso es libre y gratuito.

Además de la propuesta estrictamente artística, la Próspero Molina ofrece una auténtica experiencia folklórica que se completa con dos espacios gastronómicos destacados: el patio y la conocida terraza, inaugurada en el pasado festival. Esto se complementa con una variada feria de artesanos y emprendedores locales que muestran sus trabajos a los visitantes. Los espectáculos arrancan desde las 12 hasta cerca de las 18, con el sol serrano cayendo detrás de la histórica parroquia como telón de fondo, recreando una de las postales más lindas que regala el invierno cordobés.

Cientos de familias y grupos de amigos con sus mates, bailarines y amantes del folklore de todo el país y de todas las edades fueron los protagonistas de las primeras tardes inolvidables en el comienzo del Cosquín de Peñas 2026.

Las actividades del primer fin de semana comenzaron formalmente en la noche del viernes con la reinauguración del Fogón Criollo, que registró una enorme convocatoria que desbordó el local ubicado frente a la Próspero Molina. Se trató de la apertura oficial del circuito peñero, que continua desarrollándose los viernes y sábados de julio por la noche en diferentes locales gastronómicos de la ciudad. El pasado sábado 11 desde el mediodía se llevó a cabo la inauguración oficial en la emblemática "Plaza del Folklore", un verdadero símbolo de la cultura argentina.

"Queríamos que el Cosquín de Peñas tenga su espacio central en la Plaza Próspero Molina porque es un lugar que nos identifica, que forma parte de nuestra historia y que tiene un enorme valor afectivo para los coscoínos y para quienes nos visitan. Recuperar la plaza como espacio de encuentro es también recuperar una parte fundamental de nuestra identidad cultural", destacó Raúl Cardinali, intendente de la ciudad y presidente de la Comisión Municipal de Folklore.

El Cosquín de Peñas 2026 llegó cargado de actividades que volverán a convertir a la localidad cordobesa en la capital nacional del folklore con una grilla bien federal.

Grilla de artistas confirmados para el cierre del Cosquín de Peñas 2026

El tradicional encuentro folklórico completará sus actividades con una grilla federal sobre el escenario. A continuación, los artistas confirmados para las últimas dos jornadas del evento:

Sábado 25 de julio

Flor Castro y Rocío Villegas

Madera Mineral (Ganador Pre Cosquín 2026)

Tayte

Sofía Assis

Jordy Vivas

Sacheros Dúo

La Cruzada

Paquito Ocaño

Domingo 26 de julio