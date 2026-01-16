Polémica en Cosquín por una "Terraza Gastronómica" millonaria en plena crisis.

La Terraza Gastronómica que comenzó a levantarse en la histórica Plaza Próspero Molina, corazón del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, se transformó en el centro de una fuerte polémica política en la ciudad cordobesa. La obra, impulsada por la Comisión Municipal de Folklore y financiada con recursos municipales, generó cuestionamientos que pusieron en duda tanto el monto de la inversión como la oportunidad de avanzar con el proyecto en un contexto de demandas sociales insatisfechas.

La terraza contará con una superficie cercana a los 400 metros cuadrados y una capacidad para alrededor de 200 personas.

Cómo será la Terraza Gastronómica de Cosquín

Según información oficial difundida por el municipio, la terraza contará con una superficie cercana a los 400 metros cuadrados, capacidad para alrededor de 200 personas, sector gastronómico, barra, sanitarios y servicios independientes. El objetivo declarado es modernizar la experiencia del público durante el festival y potenciar el perfil turístico de Cosquín durante todo el año, integrando gastronomía y espectáculos en un espacio exclusivo dentro del predio.

Sin embargo, el proyecto, que supera los 250 millones de pesos, despertó críticas inmediatas. Desde algunos sectores advirtieron que la inversión contrasta con problemas estructurales que afectan a los vecinos, como el estado de las calles, la falta de obras básicas y deficiencias en servicios esenciales. “Hay otras prioridades”, fue una de las frases que más se repitió en los cuestionamientos públicos.

Así quedará la Terraza Gastronómica en el predio del Festival de Cosquín.

El debate escaló al plano institucional. Concejales anunciaron la presentación de pedidos de informes para conocer en detalle el origen de los fondos, el esquema de contratación y los balances de la Comisión Municipal de Folklore en los últimos años. El reclamo apunta a obtener mayor transparencia en el manejo de recursos en un evento que moviliza millones y concentra buena parte del presupuesto cultural de la ciudad.

Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la obra y aseguraron que se trata de una inversión estratégica vinculada al turismo y al desarrollo económico local. Argumentaron que la Terraza Gastronómica no solo funcionará durante las tradicionales “Nueve Lunas Coscoínas”, sino que también podrá ser utilizada en otros eventos culturales, generando ingresos y empleo.

Mientras Cosquín se prepara para una nueva edición del festival más emblemático del folklore argentino, la discusión por la terraza expone un choque de modelos de gestión, donde se enfrentan la apuesta por la infraestructura turística y el reclamo por atender necesidades urgentes de la comunidad.