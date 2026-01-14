Cosquín 2026: el folklore sale a la calle con shows, danza y arte para toda la familia.

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín, también conocido como Cosquín 2026, presentará propuestas culturales al aire libre para toda la familia. Además de los shows de música en vivo con más de 600 artistas, las calles se van a llenar de shows de danza y expresiones culturales.

Esta propuesta, llamada Espectáculos Callejeros, es una de las más convocantes que acompañan al festival. El Cosquín 2026 se desarrollará desde el sábado 24 de enero hasta el 1 de febrero, mientras que estas actividades extra se desarrollarán entre el domingo 25 y el 31 de febrero.

Estos espacios extra que se suman al festival son el Cosquín Cultural y el circuito callejero, donde se combinan artistas emergentes de todo el país con figuras ya consagradas del folklore.

Cosquín 2026: escenarios y balnearios

El circuito callejero y los escenarios en balnearios funcionarán con cronogramas independientes de la grilla central de la Plaza Próspero Molina. Mientras algunos espacios comenzarán el 25 de enero, como los escenarios ubicados en los balnearios, otros abrirán incluso antes, como la Plaza San Martín desde el 17 de enero y Bialet Massé desde el 23.

El circuito contará con más de 600 artistas, seleccionados entre más de 1600 inscriptos, que se presentarán en cinco escenarios distribuidos en distintos puntos de la ciudad:

Santiago Ayala “El Chúcaro”: Balneario ex Azud Nivelador, del 25 al 31 de enero, de 15 a 20:30.

Hernán Figueroa Reyes: Balneario La Toma, del 25 al 31 de enero, de 15 a 20:30.

Jorge Cafrune: Balneario Onofre Marimón, del 25 al 31 de enero, de 15 a 20:30.

Alfredo Ábalos: Plaza San Martín, del 17 de enero al 1 de febrero, de 20 a 01.

Eduardo Falú: Bialet Massé, del 23 de enero al 1 de febrero, de 20 a 01.

Cómo será el circuito

El circuito contará con cinco escenarios activos, más de 600 artistas, 18 artistas por escenario y por día y la participación diaria de ocho ballets o talleres de danza.

Además, el sábado 24 de enero se realizará el tradicional Desfile Inaugural, que se dividirá en dos partes. Por la mañana, de 10 a 13, se llevará a cabo el desfile de agrupaciones gauchas, con más de 4000 jinetes, organizado junto a la Agrupación Tradicionalista Cosquín y la Federación Gaucha de Córdoba, con especial atención al bienestar de los caballos.

Por la tarde, desde las 17, se desarrollará el Desfile de las Delegaciones, con más de 180 delegaciones de academias de danza, ballets, murgas, caporales e instituciones sociales. La temática de este año será “Costumbres Argentinas”.

Fogón Criollo y peñas

Por otra parte, el Fogón Criollo funcionará en el Salón Monguillot, frente a la Plaza Próspero Molina, y ofrecerá peñas de entrada libre y gratuita con gastronomía típica y artistas de todo el país. Estará abierto de 13 a 18 y por la noche desde las 21 hasta la madrugada.

El circuito de Espectáculos Callejeros 2026 incluirá además propuestas como La Peña del Múnich, realizada en conjunto con Cadena 3, y actividades en los márgenes del río. Estas fechas se confirmarán próximamente.

También se desarrollarán iniciativas como Cosquín para las Infancias, coordinado por Sofy Arias, y Cosquín Inclusivo, orientado a adultos mayores y personas con discapacidad. Estas actividades se realizarán los miércoles 28 y jueves 29 de enero.